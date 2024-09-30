Мышь беспроводная Logitech M185 черный
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Компактная мышка
Благодаря удобной и эргономичной форме эту беспроводную мышь Logitech удобно держать как в правой, так и в левой руке. Это намного удобней тачпада
Долговечная и надежная
Мышь оснащена колесиком с плавной прокруткой, до 1 года автономной работы благодаря функции интеллектуального спящего режима и включенной в набор батареи АА
Универсальная совместимость
Ваша мышь может работать с Вашим Windows ПК, Mac или ноутбуком, поэтому не важно, какой компьютер Вы используете сегодня или какой купите завтра
Технология Plug and Play
Просто подключите наноприемник и начните работать через секунду. Он обеспечивает надежное соединение с беспроводной компьютерной мышью на расстоянии до 10 метров
Лучше тачпада
Получайте больше подключив М185 к ноутбуку. Согласно исследованию, пользователи, которые предпочли эту мышь тачпаду были на 50% производительнее и работали на 30% быстрее
Компактная и портативная
Небольшой размер и плавное управление курсором делают эту мышь подходящей для маленьких и средних рук и ограниченного рабочего пространства или офиса
- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный, красный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 12 месяцев
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
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