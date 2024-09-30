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Мышь беспроводная Logitech M185 черный

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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 5115
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
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ДО 30.09.24

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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
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Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
990₽
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Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
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Мышь беспроводная Logitech M171 синий
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 синий
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
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Мышь беспроводная Logitech M190 черный
1 090₽
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Мышь беспроводная Logitech M190 черный
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Мышь беспроводная Logitech M190 красный
1 090₽
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Мышь беспроводная Logitech M190 красный
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Мышь беспроводная UGreen MU001 (90372) черный
990₽
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Мышь беспроводная UGreen MU001 (90372) черный
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Мышь беспроводная UGreen MU006 синий
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Мышь беспроводная Logitech M190 синий
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Мышь беспроводная A4Tech FSTYLER FB35 белый
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Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 серый
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Мышь беспроводная UGreen MU006 синий
1 090₽
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
990₽
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Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M170 серый
Мышь беспроводная Logitech M170 серый
890₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 синий
Мышь беспроводная Logitech M171 синий
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
Мышь беспроводная Logitech M171 красный
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Мышь беспроводная Logitech M171 черный
990₽
О товаре

Компактная мышка

Благодаря удобной и эргономичной форме эту беспроводную мышь Logitech удобно держать как в правой, так и в левой руке. Это намного удобней тачпада

Долговечная и надежная

Мышь оснащена колесиком с плавной прокруткой, до 1 года автономной работы благодаря функции интеллектуального спящего режима и включенной в набор батареи АА

Универсальная совместимость

Ваша мышь может работать с Вашим Windows ПК, Mac или ноутбуком, поэтому не важно, какой компьютер Вы используете сегодня или какой купите завтра

Технология Plug and Play

Просто подключите наноприемник и начните работать через секунду. Он обеспечивает надежное соединение с беспроводной компьютерной мышью на расстоянии до 10 метров

Лучше тачпада

Получайте больше подключив М185 к ноутбуку. Согласно исследованию, пользователи, которые предпочли эту мышь тачпаду были на 50% производительнее и работали на 30% быстрее

Компактная и портативная

Небольшой размер и плавное управление курсором делают эту мышь подходящей для маленьких и средних рук и ограниченного рабочего пространства или офиса

Характеристики
Тип
компактная мышь
Интерфейс подключения
USB
Тип сенсора мыши
оптический светодиодный
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
черный, красный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Время автономной работы
12 месяцев
Тип беспроводной связи
радиоканал
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990₽
11
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа