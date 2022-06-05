Мышь проводная A4Tech Bloody V8 черный
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Код товара: 5111
Производитель: A4Tech
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
1 190₽
14
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О товаре
лазерная мышь, проводная, 3000 dpi, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- красная
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 3200
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 8
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Вопросы и ответы
Г
Гость 20
5 июня 2022
программное обеспечение (софт) входит в стоимость?
1
0 0
0
05.ru
09.06.2022 16:20:49
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Г
Гость 20
5 июня 2022
программное обеспечение (софт) входит в стоимость?