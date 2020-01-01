Мышь беспроводная Jet.A OM-U38G Black USB
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Код товара: 4993
Производитель: Jet.A
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
790₽
9
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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О товаре
мышь, беспроводная (радиоканал), 2000 dpi, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 2000
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 7
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