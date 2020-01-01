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Мыши
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный

Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный

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Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 4921
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
30 декабря
30 декабря
4 990₽
16
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О товаре

Logitech® G402 Hyperion Fury — самая быстрая в мире игровая мышь. Обеспечивает надежное отслеживание на скорости свыше 1 м/с благодаря сенсорной технологии Fusion Engine. 8 программируемых клавиш и 4 уровня чувствительности, которые можно переключать не отвлекаясь от процесса игры, гарантируют непревзойденную точность. А с максимально быстрым из возможных соединением USB синхронизация во времени будет осуществляться без малейших задержек.

Доминирование на поле боя вам обеспечено! Конструкция выполнена из легковесных материалов с низким коэффициентом трения, поэтому рука не будет уставать и вы сможете играть еще дольше.

Мышь Hyperion Fury представляет новый уровень скорости и точности. А вы успеете за ней?

Fusion Engine. Эксклюзивная технология от компании Logitech, обеспечивающая максимальную на сегодняшний день скорость отслеживания.

8 программируемых кнопок. Наслаждайтесь отличными результатами с конфигурацией по умолчанию. Либо настройте выполнение самых нужных действий одним нажатием кнопки, и вам не придется каждый раз копаться в меню. Для использования некоторых настроек профилей требуется ПО Logitech Gaming Software, доступное по адресу logitech.com/downloads.

Возможность моментальной смены уровня чувствительности. Каждое ваше движение будет точным и верным — в любой игровой ситуации. Можно переключаться между 4 уровнями чувствительности, переходя из режима прицеливания с точностью до пикселя (250 точек на дюйм) в режим молниеносных маневров (до 4000 точек на дюйм).

Постоянная связь. Какими бы аккуратными или быстрыми ни были ваши движения, они безошибочно будут переданы в игру с максимальной скоростью благодаря частоте опроса в 1 мс.

Абсолютный комфорт. Мы применили технологию тепловидения, чтобы подобрать правильные материалы и определить ключевые зоны, в которых рука касается поверхности мыши, благодаря чему смогли обеспечить оптимальную функциональность данной мыши и максимальный комфорт при ее использовании. Конструкция выполнена из легковесных материалов со сверхнизким коэффициентом трения, благодаря чему работа с мышью не будет вызывать усталости в руке.

Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая лазерная
Тип подключения
проводная
Цвет
черный
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Дизайн
для правой руки
Количество клавиш
8
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа