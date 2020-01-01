Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
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Logitech® G402 Hyperion Fury — самая быстрая в мире игровая мышь. Обеспечивает надежное отслеживание на скорости свыше 1 м/с благодаря сенсорной технологии Fusion Engine. 8 программируемых клавиш и 4 уровня чувствительности, которые можно переключать не отвлекаясь от процесса игры, гарантируют непревзойденную точность. А с максимально быстрым из возможных соединением USB синхронизация во времени будет осуществляться без малейших задержек.
Доминирование на поле боя вам обеспечено! Конструкция выполнена из легковесных материалов с низким коэффициентом трения, поэтому рука не будет уставать и вы сможете играть еще дольше.
Мышь Hyperion Fury представляет новый уровень скорости и точности. А вы успеете за ней?
Fusion Engine. Эксклюзивная технология от компании Logitech, обеспечивающая максимальную на сегодняшний день скорость отслеживания.
8 программируемых кнопок. Наслаждайтесь отличными результатами с конфигурацией по умолчанию. Либо настройте выполнение самых нужных действий одним нажатием кнопки, и вам не придется каждый раз копаться в меню. Для использования некоторых настроек профилей требуется ПО Logitech Gaming Software, доступное по адресу logitech.com/downloads.
Возможность моментальной смены уровня чувствительности. Каждое ваше движение будет точным и верным — в любой игровой ситуации. Можно переключаться между 4 уровнями чувствительности, переходя из режима прицеливания с точностью до пикселя (250 точек на дюйм) в режим молниеносных маневров (до 4000 точек на дюйм).
Постоянная связь. Какими бы аккуратными или быстрыми ни были ваши движения, они безошибочно будут переданы в игру с максимальной скоростью благодаря частоте опроса в 1 мс.
Абсолютный комфорт. Мы применили технологию тепловидения, чтобы подобрать правильные материалы и определить ключевые зоны, в которых рука касается поверхности мыши, благодаря чему смогли обеспечить оптимальную функциональность данной мыши и максимальный комфорт при ее использовании. Конструкция выполнена из легковесных материалов со сверхнизким коэффициентом трения, благодаря чему работа с мышью не будет вызывать усталости в руке.
- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая лазерная
- Тип подключения
- проводная
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 4000
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 8
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