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Мыши
Мышь проводная Defender Optimum MB-150 черный

Мышь проводная Defender Optimum MB-150 черный

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Мышь проводная Defender Optimum MB-150 черный
Мышь проводная Defender Optimum MB-150 черный
Мышь проводная Defender Optimum MB-150 черный
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Код товара: 4907
Производитель: Defender
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
260₽
3
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О товаре
мышь, проводная, 800 dpi, PS/2, цвет: черный
Характеристики
Тип
мышь
Интерфейс подключения
PS/2
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
проводная
Подсветка
нет
Цвет
черный
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
800
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
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