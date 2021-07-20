Мышь беспроводная Logitech M310 серый
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Код товара: 45910
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 490₽
17
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О товаре
Беспроводная мышь Logitech® M310 проста и необычайно удобна в использовании.
- Полноразмерный удобный дизайн: Logitech M310 отлично лежит как в левой, так и в правой руке даже после долгих часов использования благодаря дизайну с мягкими резиновыми боковыми вставками
- Плавное оптическое отслеживание: занимайтесь делами с этой мышью и наслаждайтесь плавным ходом курсора и качественной прокруткой, с которой не могут соперничать сенсорные панели
- Аккумулятор с длительным сроком службы: до 18 месяцев автономной работы от одной батареи АА, с переключателем Вкл/Выкл, интеллектуальным спящим режимом и световым индикатором
- Приёмник Plug-and-Forget: беспроводной приемник настолько мал и незаметен, что Вы можете подключить его к любому USB порту и забыть о нем на Windows, Chrome OS, macOS или Linux
- Усовершенствованная беспроводная связь с частотой 2,44 ГГц: получите надежность проводной мыши с удобством беспроводной связи, для быстрой передачи данных почти без задержек и отключений
- Works With Chromebook: эта мышь протестирована и сертифицирована как Works With Chomebook, это означает, что она соответствует стандартам совместимости Google и без проблем будет работать с Вашим Chromebook
Характеристики
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- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая лазерная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- серый, черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 18 месяцев
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 3
Отзывы 1
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С
С
Салих Салихов
20 июля 2021
Достоинства
удобная, прорезиненные боковинки приятны на ощупь. На этом плюсы заканчиваются.
Недостатки
постоянно теряет связь с приемником, приемник на расстоянии 20 см, батарейки покупал новые несколько раз, коврик даже купил, думаю может из-за стола. Нет, просто на долю секунды может пропасть связь, курсор стоит на месте и это постоянно. Перетаскиваешь окно, файл или что то в этом роде, пропала связь, файл, папка, окно полетели не туда. Пропадает иногда сама по себе центральная кнопка, сама же возвращается.
Комментарии
это моя последняя беспроводная мышка, лесом.
С
Салих Салихов
20 июля 2021
Достоинства
удобная, прорезиненные боковинки приятны на ощупь. На этом плюсы заканчиваются.
Недостатки
постоянно теряет связь с приемником, приемник на расстоянии 20 см, батарейки покупал новые несколько раз, коврик даже купил, думаю может из-за стола. Нет, просто на долю секунды может пропасть связь, курсор стоит на месте и это постоянно. Перетаскиваешь окно, файл или что то в этом роде, пропала связь, файл, папка, окно полетели не туда. Пропадает иногда сама по себе центральная кнопка, сама же возвращается.
Комментарии
это моя последняя беспроводная мышка, лесом.
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