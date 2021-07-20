Мышь беспроводная Logitech M310 серый

Недостатки

постоянно теряет связь с приемником, приемник на расстоянии 20 см, батарейки покупал новые несколько раз, коврик даже купил, думаю может из-за стола. Нет, просто на долю секунды может пропасть связь, курсор стоит на месте и это постоянно. Перетаскиваешь окно, файл или что то в этом роде, пропала связь, файл, папка, окно полетели не туда. Пропадает иногда сама по себе центральная кнопка, сама же возвращается.