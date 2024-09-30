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Мышь беспроводная Logitech M185 черный

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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 44118
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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11
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
990₽
11
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
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Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
990₽
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Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
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Мышь беспроводная Logitech M171 синий
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 синий
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
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Мышь беспроводная Logitech M190 черный
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Мышь беспроводная Logitech M190 черный
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Мышь беспроводная Logitech M190 красный
1 090₽
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Мышь беспроводная Logitech M190 красный
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Мышь беспроводная UGreen MU001 (90372) черный
990₽
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Мышь беспроводная UGreen MU001 (90372) черный
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Мышь беспроводная UGreen MU006 синий
990₽
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Мышь беспроводная UGreen MU006 синий
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Мышь беспроводная Logitech M190 синий
1 090₽
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Мышь беспроводная Logitech M190 синий
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Мышь беспроводная A4Tech FSTYLER FB35 белый
1 090₽
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Мышь беспроводная A4Tech FSTYLER FB35 белый
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Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 серый
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Мышь беспроводная UGreen MU006 синий
1 090₽
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
Мышь беспроводная Logitech M185 черный
990₽
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Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Black-Red USB
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M170 серый
Мышь беспроводная Logitech M170 серый
890₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 синий
Мышь беспроводная Logitech M171 синий
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
Мышь беспроводная Logitech M171 красный
990₽
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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Мышь беспроводная Logitech M171 черный
990₽
О товаре

Манипулятор Logitech M185

Мышь беспроводная Logitech M185 синяя с ярким симметричным корпусом удобно лежит в руке, позволяет легко перестроить хват на левую руку. Модель оснащена тремя стандартными кнопками и плавным колесом прокрутки. Работа через USB-ресивер с дальностью 10 м упрощает управлением ПК, ноутбуком и даже ТВ. Устройство Logitech M185 совместимо с любыми ОС, не требуя установки и долгого ожидания при первом включении. Пластиковый корпус с глянцевыми и матовыми вставками сохраняет естественное положение руки, не вызывая усталости при долгой работе. При бездействии мышь автоматически уходит в спящий режим, благодаря чему одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.
  • выполняйте задачи быстрее
    • Добейтесь большего, установив M185 на свой ноутбук. Согласно недавнему исследованию, пользователи ноутбуков, которые предпочли эту мышь тачпаду, были на 50% производительнее, работало на 30% быстрее.
  • простота подключения и воспроизведения
    • M185 совместима с Windows, macOS, Chrome OS и Linux и работает мгновенно при подключении USB-приемника к компьютеру или ноутбуку. Приемник также обеспечивает надежное соединение на расстоянии до 10 метров.
  • качество, на которое вы можете положиться
    • Мышь изготовлена с соблюдением тех же высоких стандартов качества, которые сделали Logitech мировым лидером в производстве мышей и клавиатур. рочная и надежная мышь M185 также работает до 12 месяцев благодаря кнопке включения / выключения и режиму энергосбережения auto-sleep без замены батареек.
  • удобная навигация, точное управление
    • M185 обеспечивает управляемую построчную прокрутку для упрощения навигации. Больше никаких раздражающих пропущенных щелчков — оптический датчик позволяет плавно и точно управлять курсором практически на любой поверхности.
  • удобная форма, компактный дизайн
    • Благодаря удобной очерченной форме, повторяющей естественный изгиб вашей руки, вы дольше сохраняете продуктивность. Компактная и беспроводная мышь легко помещается в сумку с ноутбуком, так что вы можете брать ее с собой куда угодно на работу. M185 спроектирована так, чтобы быть одинаково удобной как для левшей, так и для правшей.
    Характеристики
    Тип
    компактная мышь
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип сенсора мыши
    оптический светодиодный
    Тип подключения
    беспроводная
    Подсветка
    нет
    Цвет
    черный, синий
    Радиус действия беспроводной связи, м
    10
    Время автономной работы
    12 месяцев
    Тип беспроводной связи
    радиоканал
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Р
    Рашид
    23 декабря 2023
    Рекомендует этот товар
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    0 0
    Р
    Рашид
    23 декабря 2023
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
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    В избранное
    990₽
    11
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru 100₽

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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