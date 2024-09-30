Мышь беспроводная Logitech M185 черный
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990₽
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О товаре
Манипулятор Logitech M185Мышь беспроводная Logitech M185 синяя с ярким симметричным корпусом удобно лежит в руке, позволяет легко перестроить хват на левую руку. Модель оснащена тремя стандартными кнопками и плавным колесом прокрутки. Работа через USB-ресивер с дальностью 10 м упрощает управлением ПК, ноутбуком и даже ТВ. Устройство Logitech M185 совместимо с любыми ОС, не требуя установки и долгого ожидания при первом включении. Пластиковый корпус с глянцевыми и матовыми вставками сохраняет естественное положение руки, не вызывая усталости при долгой работе. При бездействии мышь автоматически уходит в спящий режим, благодаря чему одной пальчиковой батарейки хватит на целый год.
Характеристики
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- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный, синий
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 12 месяцев
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
Отзывы 1
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Р
Р
Рашид
23 декабря 2023
Р
Рашид
23 декабря 2023
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