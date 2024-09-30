Мышь беспроводная Logitech M185 черный

О товаре

Манипулятор Logitech M185 Мышь беспроводная Logitech M185 синяя с ярким симметричным корпусом удобно лежит в руке, позволяет легко перестроить хват на левую руку. Модель оснащена тремя стандартными кнопками и плавным колесом прокрутки. Работа через USB-ресивер с дальностью 10 м упрощает управлением ПК, ноутбуком и даже ТВ. Устройство Logitech M185 совместимо с любыми ОС, не требуя установки и долгого ожидания при первом включении. Пластиковый корпус с глянцевыми и матовыми вставками сохраняет естественное положение руки, не вызывая усталости при долгой работе. При бездействии мышь автоматически уходит в спящий режим, благодаря чему одной пальчиковой батарейки хватит на целый год. выполняйте задачи быстрее Добейтесь большего, установив M185 на свой ноутбук. Согласно недавнему исследованию, пользователи ноутбуков, которые предпочли эту мышь тачпаду, были на 50% производительнее, работало на 30% быстрее. простота подключения и воспроизведения M185 совместима с Windows, macOS, Chrome OS и Linux и работает мгновенно при подключении USB-приемника к компьютеру или ноутбуку. Приемник также обеспечивает надежное соединение на расстоянии до 10 метров. качество, на которое вы можете положиться Мышь изготовлена с соблюдением тех же высоких стандартов качества, которые сделали Logitech мировым лидером в производстве мышей и клавиатур. рочная и надежная мышь M185 также работает до 12 месяцев благодаря кнопке включения / выключения и режиму энергосбережения auto-sleep без замены батареек. удобная навигация, точное управление M185 обеспечивает управляемую построчную прокрутку для упрощения навигации. Больше никаких раздражающих пропущенных щелчков — оптический датчик позволяет плавно и точно управлять курсором практически на любой поверхности. удобная форма, компактный дизайн Благодаря удобной очерченной форме, повторяющей естественный изгиб вашей руки, вы дольше сохраняете продуктивность. Компактная и беспроводная мышь легко помещается в сумку с ноутбуком, так что вы можете брать ее с собой куда угодно на работу. M185 спроектирована так, чтобы быть одинаково удобной как для левшей, так и для правшей.