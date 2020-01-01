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Мыши
Мышь беспроводная Logitech M185 серый

Мышь беспроводная Logitech M185 серый

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Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Мышь беспроводная Logitech M185 серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 44114
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 190₽
1 290₽
Доставка по
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О товаре

Компактная мышка

Благодаря удобной и эргономичной форме эту беспроводную мышь Logitech удобно держать как в правой, так и в левой руке. Это намного удобней тачпада

Долговечная и надежная

Мышь оснащена колесиком с плавной прокруткой, до 1 года автономной работы благодаря функции интеллектуального спящего режима и включенной в набор батареи АА

Универсальная совместимость

Ваша мышь может работать с Вашим Windows ПК, Mac или ноутбуком, поэтому не важно, какой компьютер Вы используете сегодня или какой купите завтра

Технология Plug and Play

Просто подключите наноприемник и начните работать через секунду. Он обеспечивает надежное соединение с беспроводной компьютерной мышью на расстоянии до 10 метров

Лучше тачпада

Получайте больше подключив М185 к ноутбуку. Согласно исследованию, пользователи, которые предпочли эту мышь тачпаду были на 50% производительнее и работали на 30% быстрее

Компактная и портативная

Небольшой размер и плавное управление курсором делают эту мышь подходящей для маленьких и средних рук и ограниченного рабочего пространства или офиса

Характеристики
Тип
компактная мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
серый, черный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Время автономной работы
12 месяцев
Тип беспроводной связи
радиоканал
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
Мышь беспроводная Logitech M171 красный
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Мышь беспроводная Logitech M171 серый
Мышь беспроводная Logitech M171 серый
1 290₽

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В сравнение
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В наличии
В наличии
1 190₽
1 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа