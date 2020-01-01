Мышь беспроводная Logitech M185 серый

О товаре

Компактная мышка

Благодаря удобной и эргономичной форме эту беспроводную мышь Logitech удобно держать как в правой, так и в левой руке. Это намного удобней тачпада

Долговечная и надежная

Мышь оснащена колесиком с плавной прокруткой, до 1 года автономной работы благодаря функции интеллектуального спящего режима и включенной в набор батареи АА

Универсальная совместимость

Ваша мышь может работать с Вашим Windows ПК, Mac или ноутбуком, поэтому не важно, какой компьютер Вы используете сегодня или какой купите завтра

Технология Plug and Play

Просто подключите наноприемник и начните работать через секунду. Он обеспечивает надежное соединение с беспроводной компьютерной мышью на расстоянии до 10 метров

Лучше тачпада

Получайте больше подключив М185 к ноутбуку. Согласно исследованию, пользователи, которые предпочли эту мышь тачпаду были на 50% производительнее и работали на 30% быстрее

Компактная и портативная

Небольшой размер и плавное управление курсором делают эту мышь подходящей для маленьких и средних рук и ограниченного рабочего пространства или офиса