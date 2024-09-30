Мышь проводная Genius DX-120 белый
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390₽
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О товаре
Манипулятор Genius DX-120Компактная мышь Genius DX-120 подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. Для этого используется провод длиной 1,5 м. Просто вставьте коннектор в разъём, а операционная система автоматически выполнит настройку и сообщит о готовности к работе. Важная особенность этой модели – симметричный корпус. Он хорошо ложится в ладонь и подходит как правше, так и леворукому пользователю. У манипулятора есть скроллер и три кнопки. Разрешение оптического датчика составляет 100 DPI. Этого достаточно для решения несложных повседневных задач дома и в офисе и для взаимодействия с наиболее востребованными приложениями – офисными программами, веб-браузерами и медиаплеерами.
Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Цвет
- белый
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