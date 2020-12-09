Мышь проводная Redragon Centrophorus M601 черный
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Код товара: 43969
Производитель: Redragon
Гарантия: 18 мес.
мало
мало
790₽
9
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О товаре
мышь, проводная, игровая конструкция, 2000 dpi, USB, цвет: несколько цветов
Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- красная
- Цвет
- черный, красный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 3200
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 7
- Особенности
- система регулировки веса
Отзывы 1
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Б
Б
Беслан Гусейнов
9 декабря 2020
Достоинства
Топ мышь за свои деньги, сенсор не срывает, в руке лежит удобно. Пользуюсь, доволен
Недостатки
Не нашел
Комментарии
За свои деньги явно топ
Б
Беслан Гусейнов
9 декабря 2020
Достоинства
Топ мышь за свои деньги, сенсор не срывает, в руке лежит удобно. Пользуюсь, доволен
Недостатки
Не нашел
Комментарии
За свои деньги явно топ
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