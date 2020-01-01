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Мыши
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный

Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный

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Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 43710
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
мало
мало
1 990₽
23
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О товаре

Наслаждайтесь звуком тишины

Привычный отклик и почти неслышимый щелчок благодаря высокому уровню шумоподавления (более 90 %), Вы будете наслаждаться бесшумной компьютерной мышью

Надежное соединение

Приёмник обеспечивает надежное беспроводное соединение на расстоянии до 10 м, наслаждайтесь точной передачей движения почти на любой поверхности

Длительный срок службы батареи

Время между заменами батареи до 18 месяцев благодаря энергосберегающей технологии. М220 автоматически переводится в спящий режим, когда не используется

Симметричный дизайн

Эргономичный дизайн этой мышки обеспечивает больший комфорт и точность, чем тачпад, походит для левшей и правшей и достаточно мал, чтобы носить её с собой

Широкая совместимость

Компактная M220 совместима с Windows, macOS, Chrome OS, и Linux и работает мгновенно, когда Вы подключаете USB приёмник к компьютеру или ноутбуку

Обновитесь до беспроводной мыши M300 Silent

Ощутите повышенный комфорт с M330, созданный для правшей с мягкими обрезиненными накладками

Характеристики
Тип
мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
серый, черный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Время автономной работы
18 месяцев
Тип беспроводной связи
радиоканал
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
Особенности
бесшумное нажатие клавиш
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа