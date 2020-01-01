Мышь A4 Bloody V3 черный оптическая (3200dpi) USB игровая (8but)
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Код товара: 43667
Производитель: A4Tech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 390₽
16
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О товаре
мышь, проводная, игровая конструкция, 3200 dpi, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 3200
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 8
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