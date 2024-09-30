Мышь Oklick Oklick 485MW Black USB
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290₽
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В магазинах:
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О товаре
мышь, беспроводная (радиоканал), 1200 dpi, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
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