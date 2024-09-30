Мышь проводная Genius DX-150X синий

О товаре

Мышь Genius DX-150X Мышь проводная Genius DX-150X в сине-черном цветах выглядит стильно и привлекательно. С ней работа и отдых за ПК не вызовет никакого негатива, ведь ее эргономика и функционал продуманы самым тщательным образом. Оптический светодиодный сенсор обладает датчиком разрешением в 1000 dpi, что гарантирует точность реакций и мгновенный отклик на команды пользователя. Genius DX-150X удобно лежит в правой руке, не выскальзывает, не вызывает ощущения усталости в течение даже длительного ее использования. Длина кабеля – полтора метра.