Мышь проводная Genius DX-150X синий
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450₽
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О товаре
Мышь Genius DX-150XМышь проводная Genius DX-150X в сине-черном цветах выглядит стильно и привлекательно. С ней работа и отдых за ПК не вызовет никакого негатива, ведь ее эргономика и функционал продуманы самым тщательным образом. Оптический светодиодный сенсор обладает датчиком разрешением в 1000 dpi, что гарантирует точность реакций и мгновенный отклик на команды пользователя. Genius DX-150X удобно лежит в правой руке, не выскальзывает, не вызывает ощущения усталости в течение даже длительного ее использования. Длина кабеля – полтора метра.
Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- синий
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