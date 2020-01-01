Мышь беспроводная Logitech M220 SILENT красный

О товаре

Наслаждайтесь звуком тишины

Привычный отклик и почти неслышимый щелчок благодаря высокому уровню шумоподавления (более 90 %), Вы будете наслаждаться бесшумной компьютерной мышью

Надежное соединение

Приёмник обеспечивает надежное беспроводное соединение на расстоянии до 10 м, наслаждайтесь точной передачей движения почти на любой поверхности

Длительный срок службы батареи

Время между заменами батареи до 18 месяцев благодаря энергосберегающей технологии. М220 автоматически переводится в спящий режим, когда не используется

Симметричный дизайн

Эргономичный дизайн этой мышки обеспечивает больший комфорт и точность, чем тачпад, походит для левшей и правшей и достаточно мал, чтобы носить её с собой

Широкая совместимость

Компактная M220 совместима с Windows, macOS, Chrome OS, и Linux и работает мгновенно, когда Вы подключаете USB приёмник к компьютеру или ноутбуку

Обновитесь до беспроводной мыши M300 Silent

Ощутите повышенный комфорт с M330, созданный для правшей с мягкими обрезиненными накладками