Мышь беспроводная Logitech M280 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 28589
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Мышь проводная A4Tech Bloody Q51 черный
1 550₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Redragon M601WL-BA черный
1 590₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Xiaomi HLK4040GL белый
1 290₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 черный
1 550₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Xiaomi HLK4041GL черный
1 290₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Satechi C1
1 590₽
О товаре
Манипулятор Logitech M280Мышь беспроводная, эргономичная Logitech M280 объединила функциональность и комфорт использования со стильным лаконичным дизайном. Ассиметричная и вместе с тем удобная форма корпуса обеспечивают руке пользователя комфорт даже при многочасовой работе за компьютером. Оптический светодиодный сенсор модели с разрешением 1000 dpi сочетается с 3 кнопками для управления процессом на экране. Для работы в офисных программах этого более чем достаточно. Плавное движение курсора обеспечено применением технологии оптического отслеживания Logitech. Мышь беспроводная, эргономичная Logitech M280 не заставит вас путаться в проводах. Еще один плюс модели – ее возможность работать от батареек типа AA до 18 мес! Конечно, этот ресурс зависит от того, насколько активно используется мышь, но в целом этот параметр означает, что вам не придется то и дело отвлекаться на замену элементов питания, когда рабочий процесс в самом разгаре.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- до 18 месяцев
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.