Мышь беспроводная Logitech M280 черный

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Манипулятор Logitech M280 Мышь беспроводная, эргономичная Logitech M280 объединила функциональность и комфорт использования со стильным лаконичным дизайном. Ассиметричная и вместе с тем удобная форма корпуса обеспечивают руке пользователя комфорт даже при многочасовой работе за компьютером. Оптический светодиодный сенсор модели с разрешением 1000 dpi сочетается с 3 кнопками для управления процессом на экране. Для работы в офисных программах этого более чем достаточно. Плавное движение курсора обеспечено применением технологии оптического отслеживания Logitech. Мышь беспроводная, эргономичная Logitech M280 не заставит вас путаться в проводах. Еще один плюс модели – ее возможность работать от батареек типа AA до 18 мес! Конечно, этот ресурс зависит от того, насколько активно используется мышь, но в целом этот параметр означает, что вам не придется то и дело отвлекаться на замену элементов питания, когда рабочий процесс в самом разгаре.