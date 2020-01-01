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Манипулятор Genius Wireless BlueEye Mouse NX-7010 < Magenta > (RTL) USB 3btn+Roll (31030114107)

Манипулятор Genius Wireless BlueEye Mouse NX-7010 < Magenta > (RTL) USB 3btn+Roll (31030114107)

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Манипулятор Genius Wireless BlueEye Mouse NX-7010 < Magenta > (RTL) USB 3btn+Roll (31030114107)
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Код товара: 28586
Производитель: Genius
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
890₽
10
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О товаре
мышь, беспроводная (радиоканал), 1600 dpi, USB, цвет: несколько цветов
Характеристики
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
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Манипулятор Genius Wireless BlueEye Mouse NX-7010 < White&Red > (RTL) USB 3btn+Roll (31030114111)
Манипулятор Genius Wireless BlueEye Mouse NX-7010 < White&Red > (RTL) USB 3btn+Roll (31030114111)
890₽

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В наличии
В наличии
890₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

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