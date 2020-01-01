Мышь беспроводная Logitech M171 серый
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Беспроводная мышь Logitech® M171 Wireless Mouse сочетает в себе удобство беспроводных технологий и надежность проводного соединения
Не беспокойтесь относительно надежности подключения — усовершенствованная беспроводная технология связи на частоте 2,4 ГГц от Logitech обеспечивает соединение даже на расстоянии до 10 метров.
Замена элементов питания теперь требуется значительно реже — от одной батарейки типа AA мышь будет работать до 12 месяцев*. * Срок службы батареек зависит от режима эксплуатации.
Удобство подключения — просто вставьте миниатюрный беспроводной приемник в USB-слот. Таким образом вы будете избавлены от лишних хлопот с установкой сопряжения и программного обеспечения.
- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- серый, черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 12 мес
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 3
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