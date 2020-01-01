Мышь беспроводная Logitech M171 серый

О товаре

Беспроводная мышь Logitech® M171 Wireless Mouse сочетает в себе удобство беспроводных технологий и надежность проводного соединения

Не беспокойтесь относительно надежности подключения — усовершенствованная беспроводная технология связи на частоте 2,4 ГГц от Logitech обеспечивает соединение даже на расстоянии до 10 метров.

Замена элементов питания теперь требуется значительно реже — от одной батарейки типа AA мышь будет работать до 12 месяцев*. * Срок службы батареек зависит от режима эксплуатации.

Удобство подключения — просто вставьте миниатюрный беспроводной приемник в USB-слот. Таким образом вы будете избавлены от лишних хлопот с установкой сопряжения и программного обеспечения.