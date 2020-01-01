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Мыши
Мышь беспроводная Logitech M171 черный

Мышь беспроводная Logitech M171 черный

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Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Мышь беспроводная Logitech M171 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 21465
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 290₽
15
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О товаре
мышь, беспроводная (радиоканал), USB, цвет: синий
Характеристики
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Цвет
черный, синий
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
3
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Мышь беспроводная Logitech M171 серый
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В наличии
1 290₽
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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