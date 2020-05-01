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Мышь беспроводная Logitech M650 черный
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Интеллектуальная прокрутка
С Logitech Signature M650 вы получаете построчную прокрутку для документов и сверхбыструю прокрутку для длинных веб-страниц; просто переключайте режимы со SmartWheel
Оптимальное положение для руки
Эта удобная мышь предназначена для рук маленького и среднего размера обеспечивая оптимальное положение
Повысьте уровень комфорта
Рабочая мышка обеспечивает долгие часы комфорта благодаря скульптурной форме, резиновым боковым накладкам, которые плотно удерживают вашу руку на месте
Подключите так, как вам нравится
Мгновенно подключите эту беспроводную компьютерную мышь через Bluetooth Low Energy или USB-приемник Logi Bolt
Меньше шума, больше концентрации
Работаете ли вы в офисе или дома, Logitech Signature M650 - это бесшумная мышь, позволяющая на 90% снизить уровень шума при щелчках благодаря технологии SilentTouch *
Настраиваемые боковые кнопки
Управляйте кнопками с помощью Logitech Options +, доступной для Windows и macOS, для ваших любимых сочетаний клавиш, таких как назад/вперед или копировать/вставить
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА (64 %).
Экологичность: часть деталей мыши Signature M650 сделаны из переработанного пластика, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферую
- Интерфейс подключения
- Bluetooth + USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 4000
- Количество клавиш
- 5
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