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Мышь беспроводная Logitech M650 черный

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Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189392
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
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3 490₽
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Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
3 490₽
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Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
3 490₽
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
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Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED черный
3 490₽
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Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED белый
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Мышь беспроводная Redragon K1ng 4K Pro черный
3 990₽
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Мышь беспроводная Redragon K1ng 4K Pro черный
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Мышь проводная GIGABYTE AORUS M3 черный
3 990₽
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Мышь беспроводная Redragon K1ng 4K Pro белый
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Мышь беспроводная Redragon K1ng 4K Pro розовый
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Мышь беспроводная Rapoo MT560 черный
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Мышь беспроводная Rapoo MT560 черный
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Мышь беспроводная/проводная Rapoo V30L черный
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Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
3 490₽
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
Мышь беспроводная Logitech M650 белый
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Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED черный
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Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED белый
Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED белый
3 490₽
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Мышь беспроводная Redragon K1ng 4K Pro черный
Мышь беспроводная Redragon K1ng 4K Pro черный
3 990₽
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Мышь проводная GIGABYTE AORUS M3 черный
Мышь проводная GIGABYTE AORUS M3 черный
3 990₽
О товаре

Интеллектуальная прокрутка

С Logitech Signature M650 вы получаете построчную прокрутку для документов и сверхбыструю прокрутку для длинных веб-страниц; просто переключайте режимы со SmartWheel

Оптимальное положение для руки

Эта удобная мышь предназначена для рук маленького и среднего размера обеспечивая оптимальное положение

Повысьте уровень комфорта

Рабочая мышка обеспечивает долгие часы комфорта благодаря скульптурной форме, резиновым боковым накладкам, которые плотно удерживают вашу руку на месте

Подключите так, как вам нравится

Мгновенно подключите эту беспроводную компьютерную мышь через Bluetooth Low Energy или USB-приемник Logi Bolt

Меньше шума, больше концентрации

Работаете ли вы в офисе или дома, Logitech Signature M650 - это бесшумная мышь, позволяющая на 90% снизить уровень шума при щелчках благодаря технологии SilentTouch *

Настраиваемые боковые кнопки

Управляйте кнопками с помощью Logitech Options +, доступной для Windows и macOS, для ваших любимых сочетаний клавиш, таких как назад/вперед или копировать/вставить

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА (64 %).

Экологичность: часть деталей мыши Signature M650 сделаны из переработанного пластика, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферую

Характеристики
Интерфейс подключения
Bluetooth + USB
Тип сенсора мыши
оптический светодиодный
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Количество клавиш
5
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В сравнение
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3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 050 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 7 магазинах

бесплатно,

в 7 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?