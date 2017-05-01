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Мышь беспроводная Apple Magic Mouse белый
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Код товара: 166265
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
7 990₽
95
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Характеристики
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- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Тип сенсора мыши
- оптический лазерный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
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