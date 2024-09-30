Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 черный
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Код товара: 165209
Производитель: A4Tech
Гарантия: 12 мес.
1 550₽
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О товаре
Манипулятор A4Tech Bloody Q82Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 поразит вас не только своей высочайшей эффективностью в играх, но и эффектной разноцветной подсветкой, имеющей 3 режима работы. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Предусмотрены металлические ножки, благодаря которым повышается уровень комфорта управления мышью. Оптический датчик может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Корпус мыши A4Tech Bloody Q82, имеющий классический черный цвет, украшен логотипом игровой серии Bloody. Симметричная конструкция мыши обуславливает возможность управления ею при помощи обеих рук. Для подключения устройства используется USB-интерфейс. 1.8-метровый интерфейсный кабель заключен в прочную оплетку. Мышь упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- разноцветная
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
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