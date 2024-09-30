Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 черный

О товаре

Манипулятор A4Tech Bloody Q82 Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 поразит вас не только своей высочайшей эффективностью в играх, но и эффектной разноцветной подсветкой, имеющей 3 режима работы. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Предусмотрены металлические ножки, благодаря которым повышается уровень комфорта управления мышью. Оптический датчик может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Корпус мыши A4Tech Bloody Q82, имеющий классический черный цвет, украшен логотипом игровой серии Bloody. Симметричная конструкция мыши обуславливает возможность управления ею при помощи обеих рук. Для подключения устройства используется USB-интерфейс. 1.8-метровый интерфейсный кабель заключен в прочную оплетку. Мышь упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид.