Мышь беспроводная Satechi M1 розовый
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Код товара: 152021
Производитель: Satechi
Гарантия: 12 мес.
2 590₽
31
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О товаре
Манипулятор беспроводной Satechi M1Мышь беспроводная Satechi M1 − то компактное устройство, представленное в розовом корпусе обтекаемой формы, удобном для пользования любой рукой. Благодаря светодиодному датчику с поддержкой разрешения 1200 dpi она способна мгновенно реагировать на каждое движение, позволяя максимально быстро выполнять любую команду. Работайте в энергоемких приложениях, просматривайте веб-страницы и не чувствуйте дискомфорта и задержек при этом. Особенность мыши Satechi M1 в способности легко и быстро подключаться к устройствам, используя технологию Bluetooth, что позволяет управлять без мешающихся проводов. Для работы мыши используется встроенный аккумулятор с возможностью подзарядки при подключении зарядного устройства к порту Type-C. Надежность манипулятора обусловлена использованием металла и пластика: вы получаете долговечную мышь, способную выручать вас всегда. Для управления она использует три кнопки, среди которых удобное колесо прокрутки.
Характеристики
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- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- розовый
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 45 дней
- Тип беспроводной связи
- Bluetooth
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