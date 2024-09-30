Мышь беспроводная Satechi M1 розовый

О товаре

Манипулятор беспроводной Satechi M1 Мышь беспроводная Satechi M1 − то компактное устройство, представленное в розовом корпусе обтекаемой формы, удобном для пользования любой рукой. Благодаря светодиодному датчику с поддержкой разрешения 1200 dpi она способна мгновенно реагировать на каждое движение, позволяя максимально быстро выполнять любую команду. Работайте в энергоемких приложениях, просматривайте веб-страницы и не чувствуйте дискомфорта и задержек при этом. Особенность мыши Satechi M1 в способности легко и быстро подключаться к устройствам, используя технологию Bluetooth, что позволяет управлять без мешающихся проводов. Для работы мыши используется встроенный аккумулятор с возможностью подзарядки при подключении зарядного устройства к порту Type-C. Надежность манипулятора обусловлена использованием металла и пластика: вы получаете долговечную мышь, способную выручать вас всегда. Для управления она использует три кнопки, среди которых удобное колесо прокрутки. Подключение Bluetooth 4.0 Легко подключайтесь практически к любому устройству с поддержкой Bluetooth для управления беспроводной навигацией на расстоянии до 32 футов. Просто переведите мышь M1 в режим сопряжения и завершите процесс подключения на устройстве Bluetooth. Поддерживает Mac и Windows. Перезаряжаемый порт Type-C Оснащенная удобным портом для подзарядки Type-C, мышь M1 устраняет необходимость в одноразовых батареях и быстро заряжается, что сокращает время простоя. Включает зарядный кабель от Type-C до Type-A. Быстрое и точное отслеживание Имеет оптические датчики для точного отслеживания и быстрой прокрутки при просмотре веб-страниц, работе или вводе данных. Благодаря мягким сенсорным клавишам навигации и алюминиевому колесу прокрутки мышь M1 Mouse станет естественным продолжением вашего устройства Bluetooth. Современный элегантный дизайн Его изогнутый, эргономичный дизайн удобно лежит в ладони и идеально подходит как для левшей, так и для правшей. Мышь M1 Mouse с отделкой из полированного алюминия идеально дополнит ваш современный рабочий стол.