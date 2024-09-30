Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный

О товаре

Манипулятор MSI Clutch GM41 Lightweight Мышь беспроводная/проводная MSI Clutch GM41 Lightweight V2 поддерживает технологию NVIDIA Reflex. Она препятствует появлению задержек при нажатии на клавишу и отображении действий на мониторе. Кабель длиной 2 м дополнен тканевой оплеткой, которая не допускает образования заломов. Во время синхронизации используется интерфейс USB Type-A. Форма манипулятора точно повторяет изгибы правой и левой руки. Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight V2 работает под управлением оптического светодиодного сенсора PixArt PMW3389 с регулируемым разрешением. Он обуславливает точность в процессе наведения курсора, маневренное управление, плавное скольжение. RGB-подсветка позволяет аксессуару выделяться среди иной периферии. Матовое покрытие корпуса отталкивает загрязнения.