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Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный

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Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 151689
Производитель: MSI
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

4 490₽
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53
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Мышь проводная Logitech G403 HERO черный
4 490₽
53
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Мышь проводная Logitech G403 HERO черный
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Мышь беспроводная Logitech M650 черный
3 990₽
300
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Мышь беспроводная Logitech M650 черный
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
3 990₽
300
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
Мышь проводная Logitech G402 Hyperion Fury черный
3 990₽
53
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Мышь проводная Logitech G403 HERO черный
Мышь проводная Logitech G403 HERO черный
4 490₽
300
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Мышь беспроводная Logitech M650 черный
Мышь беспроводная Logitech M650 черный
3 990₽
300
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
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О товаре

Манипулятор MSI Clutch GM41 Lightweight

Мышь беспроводная/проводная MSI Clutch GM41 Lightweight V2 поддерживает технологию NVIDIA Reflex. Она препятствует появлению задержек при нажатии на клавишу и отображении действий на мониторе. Кабель длиной 2 м дополнен тканевой оплеткой, которая не допускает образования заломов. Во время синхронизации используется интерфейс USB Type-A. Форма манипулятора точно повторяет изгибы правой и левой руки. Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight V2 работает под управлением оптического светодиодного сенсора PixArt PMW3389 с регулируемым разрешением. Он обуславливает точность в процессе наведения курсора, маневренное управление, плавное скольжение. RGB-подсветка позволяет аксессуару выделяться среди иной периферии. Матовое покрытие корпуса отталкивает загрязнения.
Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Тип сенсора мыши
оптический лазерный
Тип подключения
проводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Тип беспроводной связи
нет
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4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа