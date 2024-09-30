Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight черный
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Код товара: 151689
Производитель: MSI
Гарантия: 12 мес.
4 490₽
53
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В магазинах:
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О товаре
Манипулятор MSI Clutch GM41 LightweightМышь беспроводная/проводная MSI Clutch GM41 Lightweight V2 поддерживает технологию NVIDIA Reflex. Она препятствует появлению задержек при нажатии на клавишу и отображении действий на мониторе. Кабель длиной 2 м дополнен тканевой оплеткой, которая не допускает образования заломов. Во время синхронизации используется интерфейс USB Type-A. Форма манипулятора точно повторяет изгибы правой и левой руки. Мышь проводная MSI Clutch GM41 Lightweight V2 работает под управлением оптического светодиодного сенсора PixArt PMW3389 с регулируемым разрешением. Он обуславливает точность в процессе наведения курсора, маневренное управление, плавное скольжение. RGB-подсветка позволяет аксессуару выделяться среди иной периферии. Матовое покрытие корпуса отталкивает загрязнения.
Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический лазерный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
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