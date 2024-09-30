Мышь проводная Oklick 385M черный
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Код товара: 144990
Производитель: Oklick
Гарантия: 12 мес.
250₽
3
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
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