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Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный

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Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный
Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 140938
Производитель: A4Tech
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 490₽
29
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Мышь беспроводная Satechi M1 серый
2 590₽
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Мышь беспроводная Satechi M1 серый
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Мышь беспроводная Satechi M1 розовый
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Мышь беспроводная Satechi M1 розовый
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Мышь проводная Redragon Storm Elite черный
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Мышь беспроводная Satechi M1 белый
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Мышь проводная Redragon Storm Elite черный
Мышь проводная Redragon Storm Elite черный
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Мышь беспроводная Satechi M1 белый
Мышь беспроводная Satechi M1 белый
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Мышь проводная A4Tech Bloody W60 Max белый
Мышь проводная A4Tech Bloody W60 Max белый
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Мышь беспроводная/проводная Redragon Woki черный
Мышь беспроводная/проводная Redragon Woki черный
2 790₽
О товаре

Манипулятор A4Tech Bloody X5 Max

Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max с профессиональным сенсором BC3332-A - это отличный выбор для любого киберспортсмена. Высокое разрешение, достигающее 10000 dpi, в сочетании с четырьмя настройками производительности обеспечит вам управляемость и точность там, где особенно важна быстрота реакции. Пять предустановленных значений разрешения и индивидуальная настройка - это возможность отрегулировать параметры работы мыши под себя для последовательного реагирования и исключительной точности отслеживания на любой скорости. Модель A4Tech Bloody X5 Max располагает возможностью выбора одного из четырех уровней частоты опроса (125, 500, 1000 и 2000 Гц) для конкретной игровой сессии. Манипулятор, разработанный для управления правой рукой, предусматривает боковые прорезиненные вставки на пластиковом корпусе для уверенного и надежного хвата. Строгий черный цвет дополняется RGB-подсветкой с возможностью выбора одного из 12 эффектов. В оснащении манипулятора присутствует пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий.
Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Тип сенсора мыши
оптический светодиодный
Тип подключения
проводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Тип беспроводной связи
нет
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В избранное
2 490₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа