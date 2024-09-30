Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max черный

О товаре

Манипулятор A4Tech Bloody X5 Max Мышь проводная A4Tech Bloody X5 Max с профессиональным сенсором BC3332-A - это отличный выбор для любого киберспортсмена. Высокое разрешение, достигающее 10000 dpi, в сочетании с четырьмя настройками производительности обеспечит вам управляемость и точность там, где особенно важна быстрота реакции. Пять предустановленных значений разрешения и индивидуальная настройка - это возможность отрегулировать параметры работы мыши под себя для последовательного реагирования и исключительной точности отслеживания на любой скорости. Модель A4Tech Bloody X5 Max располагает возможностью выбора одного из четырех уровней частоты опроса (125, 500, 1000 и 2000 Гц) для конкретной игровой сессии. Манипулятор, разработанный для управления правой рукой, предусматривает боковые прорезиненные вставки на пластиковом корпусе для уверенного и надежного хвата. Строгий черный цвет дополняется RGB-подсветкой с возможностью выбора одного из 12 эффектов. В оснащении манипулятора присутствует пять кнопок с возможностью их программирования на выполнение определенных действий.