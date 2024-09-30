Мышь беспроводная Xiaomi HLK4040GL белый

О товаре

Манипулятор Xiaomi HLK4041GL Мышь беспроводная Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition выделяется лаконичным оформлением и беспроводным подключением. В манипуляторе установлен оптический светодиодный сенсор с разрешением 1300 dpi, который обеспечивает высокие показатели точности и быстроты позиционирования курсора. Набор элементов управления представлен 6 кнопками. Легкое тихое нажатие клавиш облегчает управление и не вызывает усталости даже при длительной работе. Корпус манипулятора отличается стойкостью к появлению царапин, потертостей и прочих дефектов. Кроме того, специальное напыление на корпусе мыши предотвращает скольжение и обеспечивает приятные тактильные свойства при удержании. Мышь Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition поддерживает функцию подключения к двум ПК и синхронизируется посредством беспроводной технологии Bluetooth. Попрощайтесь с раздражающими щелчками Благодаря бесшумным кнопкам мыши вы избавитесь от раздражающих щелчков и сможете спокойно и тихо работать в таких местах, как офис, конференц-зал или библиотека. Вы можете работать дома допоздна, не мешая своим близким. Используйте боковые кнопки для удобных переходов вперед и назад В ОС Windows можно переходить вперед или назад с помощью удобной горячей клавиши слева. Это просто и эффективно, независимо от того, работаете ли вы или просматриваете веб-страницы. Текстура оптимизирована для комфорта УФ-покрытие, пластиковый корпус и наклонная точечная текстура обеспечивают надежное сцепление даже с влажными руками. Тщательно подобранный размер Дизайн учитывает эстетику и собранные данные. Мы изучили структуру и размер рук пользователей, чтобы создать удобную мышь, которая будет подходить по размеру. Мышь сохраняет прочность даже при длительном использовании. Для создания удобной мыши, которая будет подходить по размеру, потребовалось провести несколько исследований. Мышь сохраняет прочность даже при длительном использовании, что свидетельствует о внимании к ее конструкции.