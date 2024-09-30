Мышь беспроводная Xiaomi HLK4040GL белый
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Код товара: 128450
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
1 290₽
15
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В наличии
В магазинах:
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О товаре
Манипулятор Xiaomi HLK4041GLМышь беспроводная Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition выделяется лаконичным оформлением и беспроводным подключением. В манипуляторе установлен оптический светодиодный сенсор с разрешением 1300 dpi, который обеспечивает высокие показатели точности и быстроты позиционирования курсора. Набор элементов управления представлен 6 кнопками. Легкое тихое нажатие клавиш облегчает управление и не вызывает усталости даже при длительной работе. Корпус манипулятора отличается стойкостью к появлению царапин, потертостей и прочих дефектов. Кроме того, специальное напыление на корпусе мыши предотвращает скольжение и обеспечивает приятные тактильные свойства при удержании. Мышь Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition поддерживает функцию подключения к двум ПК и синхронизируется посредством беспроводной технологии Bluetooth.
Характеристики
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- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- Bluetooth + USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- белый
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 8
- Время автономной работы
- до 12 месяцев
- Тип беспроводной связи
- Bluetooth, радиоканал
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