Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный

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Проводная игровая мышь Logitech G502 HERO

Игровая мышь G502 HERO оснащена самым современным оптическим датчиком, обеспечивающим максимальную точность отслеживания. Настройте RGB-подсветку или синхронизируйте ее с другими продуктами Logitech G, создайте пользовательские игровые профили, отрегулируйте чувствительность от 100 до 25600 точек на дюйм и съемные утяжелители по 3,6 г для оптимального баланса. Для использования дополнительных функций требуется ПО Logitech Gaming Software, которое можно загрузить в Интернете.

Информация о продукте:

Датчик HERO USB-порт

Технология LIGTHSYNC RGB

11 программируемых кнопок

Разрешение: 100 - 25600 точек на дюйм

Размеры: 132 x 75 x 40 мм

Вес (только мышь): 121 г

5 съемных гирь по 3,6 г

Windows 7 и новее, macOS 10.11 и новее

Цвет: черный

Игровой датчик HERO: датчик мыши HERO нового поколения обеспечивает точное отслеживание до 25600 точек на дюйм с нулевым значением сглаживания, фильтрацией или ускорением.

11 программируемых кнопок и двухрежимное сверхбыстрое колесо прокрутки: проводная игровая мышь Logitech дает Вам полностью настраиваемый контроль над игровым процессом.

Регулируемый вес: соответствует Вашему стилю игры. Установите до пяти съёмных утяжелителей по 3,6 г для индивидуальной настройки веса и баланса.

Технология LIGHTSYNC: Logitech G LIGHTSYNC обеспечивает полностью настраиваемую RGB-подсветку, которая также может синхронизироваться с Вашей игрой (требуется программное обеспечение Logitech Gaming Software).

Кнопки с механическими переключателями: система встроена в кнопки компьютерной игровой мыши для четкого, чистого ощущения нажатия с быстрой обратной связью.

Датчик нового поколения: способен обнаруживать движения на субмикронном уровне, может отслеживать движение менее одной миллионной метра с максимальной точностью.