Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Проводная игровая мышь Logitech G502 HERO
Игровая мышь G502 HERO оснащена самым современным оптическим датчиком, обеспечивающим максимальную точность отслеживания. Настройте RGB-подсветку или синхронизируйте ее с другими продуктами Logitech G, создайте пользовательские игровые профили, отрегулируйте чувствительность от 100 до 25600 точек на дюйм и съемные утяжелители по 3,6 г для оптимального баланса. Для использования дополнительных функций требуется ПО Logitech Gaming Software, которое можно загрузить в Интернете.
Информация о продукте:
- Датчик HERO USB-порт
- Технология LIGTHSYNC RGB
- 11 программируемых кнопок
- Разрешение: 100 - 25600 точек на дюйм
- Размеры: 132 x 75 x 40 мм
- Вес (только мышь): 121 г
- 5 съемных гирь по 3,6 г
- Windows 7 и новее, macOS 10.11 и новее
- Цвет: черный
Игровой датчик HERO: датчик мыши HERO нового поколения обеспечивает точное отслеживание до 25600 точек на дюйм с нулевым значением сглаживания, фильтрацией или ускорением.
11 программируемых кнопок и двухрежимное сверхбыстрое колесо прокрутки: проводная игровая мышь Logitech дает Вам полностью настраиваемый контроль над игровым процессом.
Регулируемый вес: соответствует Вашему стилю игры. Установите до пяти съёмных утяжелителей по 3,6 г для индивидуальной настройки веса и баланса.
Технология LIGHTSYNC: Logitech G LIGHTSYNC обеспечивает полностью настраиваемую RGB-подсветку, которая также может синхронизироваться с Вашей игрой (требуется программное обеспечение Logitech Gaming Software).
Кнопки с механическими переключателями: система встроена в кнопки компьютерной игровой мыши для четкого, чистого ощущения нажатия с быстрой обратной связью.
Датчик нового поколения: способен обнаруживать движения на субмикронном уровне, может отслеживать движение менее одной миллионной метра с максимальной точностью.
- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.