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Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный

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Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Мышь проводная Logitech G502 HERO [910-005470] черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 123421
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-22%
3 490₽
4 490₽
41
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Мышь беспроводная Logitech M650 белый
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Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED белый
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Мышь беспроводная/проводная AULA H530 черный
2 990₽
О товаре

Проводная игровая мышь Logitech G502 HERO

Игровая мышь G502 HERO оснащена самым современным оптическим датчиком, обеспечивающим максимальную точность отслеживания. Настройте RGB-подсветку или синхронизируйте ее с другими продуктами Logitech G, создайте пользовательские игровые профили, отрегулируйте чувствительность от 100 до 25600 точек на дюйм и съемные утяжелители по 3,6 г для оптимального баланса. Для использования дополнительных функций требуется ПО Logitech Gaming Software, которое можно загрузить в Интернете.

Информация о продукте:

  • Датчик HERO USB-порт
  • Технология LIGTHSYNC RGB
  • 11 программируемых кнопок
  • Разрешение: 100 - 25600 точек на дюйм
  • Размеры: 132 x 75 x 40 мм
  • Вес (только мышь): 121 г
  • 5 съемных гирь по 3,6 г
  • Windows 7 и новее, macOS 10.11 и новее
  • Цвет: черный

Игровой датчик HERO: датчик мыши HERO нового поколения обеспечивает точное отслеживание до 25600 точек на дюйм с нулевым значением сглаживания, фильтрацией или ускорением.

11 программируемых кнопок и двухрежимное сверхбыстрое колесо прокрутки: проводная игровая мышь Logitech дает Вам полностью настраиваемый контроль над игровым процессом.

Регулируемый вес: соответствует Вашему стилю игры. Установите до пяти съёмных утяжелителей по 3,6 г для индивидуальной настройки веса и баланса.

Технология LIGHTSYNC: Logitech G LIGHTSYNC обеспечивает полностью настраиваемую RGB-подсветку, которая также может синхронизироваться с Вашей игрой (требуется программное обеспечение Logitech Gaming Software).

Кнопки с механическими переключателями: система встроена в кнопки компьютерной игровой мыши для четкого, чистого ощущения нажатия с быстрой обратной связью.

Датчик нового поколения: способен обнаруживать движения на субмикронном уровне, может отслеживать движение менее одной миллионной метра с максимальной точностью.

Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Тип сенсора мыши
оптический светодиодный
Тип подключения
проводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Тип беспроводной связи
нет
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-22%
3 490₽
4 490₽
41
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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