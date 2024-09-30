Мышь беспроводная Redragon M601WL-BA черный
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Код товара: 122597
Производитель: Redragon
1 590₽
19
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- красная
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
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