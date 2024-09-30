Мышь проводная Oklick 706G OCTA черный

О товаре

Манипулятор Oklick 706G OCTA Мышь проводная Oklick 706G OCTA – стильная и удобная игровая модель с 4-мя кнопками. Датчик может работать в трех режимах, гарантируя быструю и точную реакцию на ваши движения. Устройство подключается через USB-провод длиной 1.5 м. Модель Oklick 706G OCTA с лаконичным черным корпусом дополнена SoftTouch-покрытием, за счет которого не скользит в ладони. Симметричный дизайн позволяет перестроить хват на левую руку. Мышь дополнена системой регулировки веса, чтобы вам было еще проще и удобнее играть и работать за ПК.