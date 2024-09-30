Мышь проводная Oklick 706G OCTA черный
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Код товара: 117576
Производитель: Oklick
Гарантия: 12 мес.
290₽
3
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О товаре
Манипулятор Oklick 706G OCTAМышь проводная Oklick 706G OCTA – стильная и удобная игровая модель с 4-мя кнопками. Датчик может работать в трех режимах, гарантируя быструю и точную реакцию на ваши движения. Устройство подключается через USB-провод длиной 1.5 м. Модель Oklick 706G OCTA с лаконичным черным корпусом дополнена SoftTouch-покрытием, за счет которого не скользит в ладони. Симметричный дизайн позволяет перестроить хват на левую руку. Мышь дополнена системой регулировки веса, чтобы вам было еще проще и удобнее играть и работать за ПК.
Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
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