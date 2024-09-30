Мышь беспроводная Oklick 615MW черный
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390₽
4
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В магазинах:
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О товаре
Манипулятор Oklick 615MWМышь беспроводная Oklick 615MW выполнена в черном корпусе с контрастной красной полосой, проходящей посередине корпуса. Дизайн устройства разработан с учетом особенностей пользователя, потому мышь будет комфортной для пользования как правой, так и левой рукой. Модель задействует в работе светодиодный оптический датчик, разрешение которого достигает 1000 dpi. Это гарантирует отсутствие задержек во время использования манипулятора и позволяет достичь максимального комфорта в работе с компьютером. Oklick 615MW – это беспроводная мышь, которая не допускает в конструкции проводов и использует для подключения ресивер USB, который устанавливается в соответствующий разъем компьютерного устройства. В управлении задействованы три основные кнопки, большего для работы и не требуется. Прорезиненное покрытие корпуса SoftTouch не допускает скольжения руки. Беспроводное подключение девайса к компьютеру осуществляется по радиоканалу 2,4 ГГц. В комплекте с мышью идет USB-ресивер формата Type-A, а также две мизинчиковых батарейки типа ААА.
Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
Отзывы 1
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М
М
Магомед
31 декабря 2023
Достоинства
Удобная в работе
М
Магомед
31 декабря 2023
Достоинства
Удобная в работе
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