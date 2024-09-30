Мышь беспроводная Logitech M190 черный

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Манипулятор Logitech M190 Мышь беспроводная Logitech − компактный манипулятор, выполненный в удобном корпусе симметричной формы. Это способствует комфортной работе вне зависимости от того, какой рукой вы привыкли пользоваться для управления компьютерными процессами. Конструкция мыши предусматривает наличие 3 кнопок, среди которых рифленое колесо прокрутки с прорезиненной поверхности. Такое решение исключает проскальзывание пальца при прокрутке страниц, что позволяет с максимальной точностью осуществлять скроллинг. Logitech M190 использует светодиодный датчик с поддержкой разрешения 1000 dpi. Оптический датчик способствует точному и плавному перемещению курсора на любых поверхностях. Особенность мыши в беспроводном подключении при помощи ресивера USB: мгновенное подключение, поддержка связи с устройством на расстоянии 10 м, а также полная свобода от проводов − вот основные преимущества этого типа подключения. Беспроводная мышь без задержек Работайте по беспроводной сети и свободно перемещайтесь — на расстоянии до 10 метров — практически без задержек или выпадений. Отсутствие кабеля означает отсутствие беспорядка на вашем столе и легкую транспортировку с одного рабочего места на другое. точное отслеживание. прокрутка без усилий Благодаря контролируемой построчной прокрутке перемещаться становится проще.Оптический сенсор обеспечивает плавное и точное управление курсором практически на любой поверхности. Это означает точные движения мыши без раздражающих пропущенных щелчков. 18 месяцев. один элемент питания Срок службы батареи 18 месяцев беззаботного использования. Режим энергосбережения автоматически включается, когда вы не используете мышь. компактная или полноразмерная Выберите подходящий размер для себя. Модель M190 специально разработана для рук среднего и крупного размера, идеально подходит для использования за рабочим столом. Более компактную, портативную конструкцию, которую легко транспортировать, можно приобрести в M185.