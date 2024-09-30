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Мышь беспроводная Logitech M190 черный

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Мышь беспроводная Logitech M190 черный
Мышь беспроводная Logitech M190 черный
Мышь беспроводная Logitech M190 черный
Мышь беспроводная Logitech M190 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 112414
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
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ДО 30.09.24

1 090₽
13
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
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Мышь беспроводная Logitech M185 черный
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Мышь беспроводная Genius Ergo 8200S черный
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Мышь беспроводная Logitech M171 красный
Мышь беспроводная Logitech M171 красный
990₽
О товаре

Манипулятор Logitech M190

Мышь беспроводная Logitech − компактный манипулятор, выполненный в удобном корпусе симметричной формы. Это способствует комфортной работе вне зависимости от того, какой рукой вы привыкли пользоваться для управления компьютерными процессами. Конструкция мыши предусматривает наличие 3 кнопок, среди которых рифленое колесо прокрутки с прорезиненной поверхности. Такое решение исключает проскальзывание пальца при прокрутке страниц, что позволяет с максимальной точностью осуществлять скроллинг. Logitech M190 использует светодиодный датчик с поддержкой разрешения 1000 dpi. Оптический датчик способствует точному и плавному перемещению курсора на любых поверхностях. Особенность мыши в беспроводном подключении при помощи ресивера USB: мгновенное подключение, поддержка связи с устройством на расстоянии 10 м, а также полная свобода от проводов − вот основные преимущества этого типа подключения.
  • Беспроводная мышь без задержек
    • Работайте по беспроводной сети и свободно перемещайтесь — на расстоянии до 10 метров — практически без задержек или выпадений. Отсутствие кабеля означает отсутствие беспорядка на вашем столе и легкую транспортировку с одного рабочего места на другое.
  • точное отслеживание. прокрутка без усилий
    • Благодаря контролируемой построчной прокрутке перемещаться становится проще.Оптический сенсор обеспечивает плавное и точное управление курсором практически на любой поверхности. Это означает точные движения мыши без раздражающих пропущенных щелчков.
  • 18 месяцев. один элемент питания
    • Срок службы батареи 18 месяцев беззаботного использования. Режим энергосбережения автоматически включается, когда вы не используете мышь.
  • компактная или полноразмерная
    • Выберите подходящий размер для себя. Модель M190 специально разработана для рук среднего и крупного размера, идеально подходит для использования за рабочим столом. Более компактную, портативную конструкцию, которую легко транспортировать, можно приобрести в M185.
    Характеристики
    Тип
    мышь
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип сенсора мыши
    оптический светодиодный
    Тип подключения
    беспроводная
    Подсветка
    нет
    Цвет
    черный
    Радиус действия беспроводной связи, м
    10
    Время автономной работы
    до 18 месяцев
    Тип беспроводной связи
    радиоканал
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
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    Р
    Р
    Расул
    7 ноября 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Отличная +++
    Комментарии
    Отличная мышка. Покупаю уже вторую такую, домой. Первую брал на работу, года полтора назад. Батарейки хватает больше чем на полгода, это при каждодневной работе за компьютером.
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    0 0
    S
    S
    Shamil
    20 ноября 2022
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Отличная мышь
    Ответить
    0 0
    Р
    Расул
    7 ноября 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Отличная +++
    Комментарии
    Отличная мышка. Покупаю уже вторую такую, домой. Первую брал на работу, года полтора назад. Батарейки хватает больше чем на полгода, это при каждодневной работе за компьютером.
    Ответить
    0
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    1 090₽
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    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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