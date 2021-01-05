Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный

Достоинства

За свою цену) очень даже неплохая мышка)) Не ожидал что будет такая лёгкая) Очень приятно лежит в руке! Действительно от неё рука совсем не устаёт! И это очень важный плюс! Приятная подсветка и грамотная настройка програмного обеспечения! Множество настроек мышки и подсветки! И всё на русском языке! И это радует)) Есть с чем сравнивать)) Не хочу обидеть другие мышки) Но из последний была Sven игровая..Попалась с дефектами и прочим...Ещё в добавок была очень тяжёлая и не удобная в руке...за 10-15 минут уже играть не хотело совсем на ней..А тут так и тянет к ней))) MSI молодцы) бренд всё же даёт о себе знать)) И это приятно)) Спасибо MSI За качественный товар!!