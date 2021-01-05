Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный
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Код товара: 106049
Производитель: MSI
31 декабря
31 декабря
1 690₽
6
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Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 5000
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 6
- Особенности
- подсветка
Отзывы 2
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А
А
Абдулатип
5 января 2021
Достоинства
За свою цену) очень даже неплохая мышка)) Не ожидал что будет такая лёгкая) Очень приятно лежит в руке! Действительно от неё рука совсем не устаёт! И это очень важный плюс! Приятная подсветка и грамотная настройка програмного обеспечения! Множество настроек мышки и подсветки! И всё на русском языке! И это радует)) Есть с чем сравнивать)) Не хочу обидеть другие мышки) Но из последний была Sven игровая..Попалась с дефектами и прочим...Ещё в добавок была очень тяжёлая и не удобная в руке...за 10-15 минут уже играть не хотело совсем на ней..А тут так и тянет к ней))) MSI молодцы) бренд всё же даёт о себе знать)) И это приятно)) Спасибо MSI За качественный товар!!
Недостатки
Нет
Комментарии
Теперь к преимуществам. 1)отличный сдержанный вид, качество пластика, размер-хорошо сидит в руке, подойдёт как для правой, так и левой рук. 2) неплохой оптический сенсор PMW 3325. 3) DPI и подсветка настраивается как на мышке так и програмно в Dragon centre, синхронизация со всеми комплектующими от дракоши
Г
Г
Гасбулла
30 ноября 2020
Достоинства
Чувствительность сенсора, подсветка
Недостатки
Провод длинный
Комментарии
Брал сие чудо около недели назад, качество сборки хорошее да и в целом приятно ею пользоваться, но раздражает лишний участок провода на столе...
А
Абдулатип
5 января 2021
Достоинства
За свою цену) очень даже неплохая мышка)) Не ожидал что будет такая лёгкая) Очень приятно лежит в руке! Действительно от неё рука совсем не устаёт! И это очень важный плюс! Приятная подсветка и грамотная настройка програмного обеспечения! Множество настроек мышки и подсветки! И всё на русском языке! И это радует)) Есть с чем сравнивать)) Не хочу обидеть другие мышки) Но из последний была Sven игровая..Попалась с дефектами и прочим...Ещё в добавок была очень тяжёлая и не удобная в руке...за 10-15 минут уже играть не хотело совсем на ней..А тут так и тянет к ней))) MSI молодцы) бренд всё же даёт о себе знать)) И это приятно)) Спасибо MSI За качественный товар!!
Недостатки
Нет
Комментарии
Теперь к преимуществам. 1)отличный сдержанный вид, качество пластика, размер-хорошо сидит в руке, подойдёт как для правой, так и левой рук. 2) неплохой оптический сенсор PMW 3325. 3) DPI и подсветка настраивается как на мышке так и програмно в Dragon centre, синхронизация со всеми комплектующими от дракоши
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