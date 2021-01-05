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Мыши
Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный

Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный

2 отзыва
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Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный
Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный
Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный
Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный
Мышь проводная MSI CLUTCH GM11 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106049
Производитель: MSI
31 декабря
31 декабря
1 690₽
6
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Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
проводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Дизайн
для правой и левой руки
Количество клавиш
6
Особенности
подсветка
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

А
А
Абдулатип
5 января 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
За свою цену) очень даже неплохая мышка)) Не ожидал что будет такая лёгкая) Очень приятно лежит в руке! Действительно от неё рука совсем не устаёт! И это очень важный плюс! Приятная подсветка и грамотная настройка програмного обеспечения! Множество настроек мышки и подсветки! И всё на русском языке! И это радует)) Есть с чем сравнивать)) Не хочу обидеть другие мышки) Но из последний была Sven игровая..Попалась с дефектами и прочим...Ещё в добавок была очень тяжёлая и не удобная в руке...за 10-15 минут уже играть не хотело совсем на ней..А тут так и тянет к ней))) MSI молодцы) бренд всё же даёт о себе знать)) И это приятно)) Спасибо MSI За качественный товар!!
Недостатки
Нет
Комментарии
Теперь к преимуществам. 1)отличный сдержанный вид, качество пластика, размер-хорошо сидит в руке, подойдёт как для правой, так и левой рук. 2) неплохой оптический сенсор PMW 3325. 3) DPI и подсветка настраивается как на мышке так и програмно в Dragon centre, синхронизация со всеми комплектующими от дракоши
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0 0
Г
Г
Гасбулла
30 ноября 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
Чувствительность сенсора, подсветка
Недостатки
Провод длинный
Комментарии
Брал сие чудо около недели назад, качество сборки хорошее да и в целом приятно ею пользоваться, но раздражает лишний участок провода на столе...
Ответить
0 0
А
Абдулатип
5 января 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
За свою цену) очень даже неплохая мышка)) Не ожидал что будет такая лёгкая) Очень приятно лежит в руке! Действительно от неё рука совсем не устаёт! И это очень важный плюс! Приятная подсветка и грамотная настройка програмного обеспечения! Множество настроек мышки и подсветки! И всё на русском языке! И это радует)) Есть с чем сравнивать)) Не хочу обидеть другие мышки) Но из последний была Sven игровая..Попалась с дефектами и прочим...Ещё в добавок была очень тяжёлая и не удобная в руке...за 10-15 минут уже играть не хотело совсем на ней..А тут так и тянет к ней))) MSI молодцы) бренд всё же даёт о себе знать)) И это приятно)) Спасибо MSI За качественный товар!!
Недостатки
Нет
Комментарии
Теперь к преимуществам. 1)отличный сдержанный вид, качество пластика, размер-хорошо сидит в руке, подойдёт как для правой, так и левой рук. 2) неплохой оптический сенсор PMW 3325. 3) DPI и подсветка настраивается как на мышке так и програмно в Dragon centre, синхронизация со всеми комплектующими от дракоши
Ответить
0
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