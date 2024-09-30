Мышь проводная Oklick 185V2 черный

О товаре

Манипулятор Oklick 185V2 Мышь проводная Oklick 185V2 — простое и универсальное решение для повседневного использования дома или в офисе. Модель выполнена в классическом дизайне, который легко впишется в интерьер любого рабочего места. Благодаря эргономичной форме корпуса, совместимого с правой и левой рукой, и качественному матовому пластику данный контроллер также отличается удобством использования. Мышь проводная Oklick 185V2 использует в своей основе светодиодный оптический сенсор, максимальное разрешение которого достигает 1000 dpi, что будет достаточно для повседневной работы в сети Интернет и с документами. Для управления модель оснащена 3 стандартными переключателями — 2 кнопками, а также колесиком между ними.Мышь проводная Oklick 185V2 подключается к устройствам при помощи классического USB-кабеля длиной 1.8 м. Благодаря прочному внешнему покрытию обеспечивается надежная защита от механических повреждений. Мышь Oklick 185V2 поставляется в цветной картонной коробке.