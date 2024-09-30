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Мышь проводная Oklick 185V2 черный

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Мышь проводная Oklick 185V2 черный
Мышь проводная Oklick 185V2 черный
Мышь проводная Oklick 185V2 черный
Мышь проводная Oklick 185V2 черный
Мышь проводная Oklick 185V2 черный
Мышь проводная Oklick 185V2 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 105434
Производитель: Oklick
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Мышь проводная A4Tech Fstyler FM12 черный
490₽
О товаре

Манипулятор Oklick 185V2

Мышь проводная Oklick 185V2 — простое и универсальное решение для повседневного использования дома или в офисе. Модель выполнена в классическом дизайне, который легко впишется в интерьер любого рабочего места. Благодаря эргономичной форме корпуса, совместимого с правой и левой рукой, и качественному матовому пластику данный контроллер также отличается удобством использования. Мышь проводная Oklick 185V2 использует в своей основе светодиодный оптический сенсор, максимальное разрешение которого достигает 1000 dpi, что будет достаточно для повседневной работы в сети Интернет и с документами. Для управления модель оснащена 3 стандартными переключателями — 2 кнопками, а также колесиком между ними.Мышь проводная Oklick 185V2 подключается к устройствам при помощи классического USB-кабеля длиной 1.8 м. Благодаря прочному внешнему покрытию обеспечивается надежная защита от механических повреждений. Мышь Oklick 185V2 поставляется в цветной картонной коробке.
Характеристики
Тип
мышь
Интерфейс подключения
USB
Тип сенсора мыши
оптический светодиодный
Тип подключения
проводная
Подсветка
нет
Цвет
черный
Тип беспроводной связи
нет
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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О
О
Осман
20 октября 2023
Рекомендует этот товар
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0 0
О
Осман
20 октября 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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В сравнение
В избранное
490₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа