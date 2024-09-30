Мышь проводная Oklick 185V2 черный
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490₽
5
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В магазинах:
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О товаре
Манипулятор Oklick 185V2Мышь проводная Oklick 185V2 — простое и универсальное решение для повседневного использования дома или в офисе. Модель выполнена в классическом дизайне, который легко впишется в интерьер любого рабочего места. Благодаря эргономичной форме корпуса, совместимого с правой и левой рукой, и качественному матовому пластику данный контроллер также отличается удобством использования. Мышь проводная Oklick 185V2 использует в своей основе светодиодный оптический сенсор, максимальное разрешение которого достигает 1000 dpi, что будет достаточно для повседневной работы в сети Интернет и с документами. Для управления модель оснащена 3 стандартными переключателями — 2 кнопками, а также колесиком между ними.Мышь проводная Oklick 185V2 подключается к устройствам при помощи классического USB-кабеля длиной 1.8 м. Благодаря прочному внешнему покрытию обеспечивается надежная защита от механических повреждений. Мышь Oklick 185V2 поставляется в цветной картонной коробке.
Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
Отзывы 1
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О
О
Осман
20 октября 2023
О
Осман
20 октября 2023
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