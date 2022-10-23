Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный

О товаре

LIGHTSYNC RGB: благодаря 16,8 миллионами цветов вся радуга будет у Вас под рукой. Смешивайте цвета и играйте с оптическими световыми эффектами, которые подойдут под любое настроение

Проверенный игрой дизайн: простой дизайн с 6 кнопками дарит классическую игровую форму для полного контроля над игровым процессом. Упростите задачи с помощью программируемых кнопок

Клавиши с пружинным механизмом: Механические кнопки с прочными металлическими пружинами. Четкие щелчки дают Вам точную обратную связь для повышения точности и ощущения

Пользовательские настройки: совместима с игровым программным обеспечением Logitech G Hub, теперь Вы можете менять настройки. Установите DPI от 200 до 8000 для большей точности для легких и быстрых игр

Объединяется с Logitech Gear: создавайте персональные игровые возможности с помощью этой проводной мыши для ноутбуков, Mac, ПК и компьютеров, которая совместима со всем оборудованием Logitech G