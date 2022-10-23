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Мыши
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный

Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный

1 отзыв
Наведите на фотографию для увеличения
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103678
Производитель: Logitech
-22%
2 января
2 января
2 490₽
3 190₽
29
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О товаре

LIGHTSYNC RGB: благодаря 16,8 миллионами цветов вся радуга будет у Вас под рукой. Смешивайте цвета и играйте с оптическими световыми эффектами, которые подойдут под любое настроение

Проверенный игрой дизайн: простой дизайн с 6 кнопками дарит классическую игровую форму для полного контроля над игровым процессом. Упростите задачи с помощью программируемых кнопок

Клавиши с пружинным механизмом: Механические кнопки с прочными металлическими пружинами. Четкие щелчки дают Вам точную обратную связь для повышения точности и ощущения

Пользовательские настройки: совместима с игровым программным обеспечением Logitech G Hub, теперь Вы можете менять настройки. Установите DPI от 200 до 8000 для большей точности для легких и быстрых игр

Объединяется с Logitech Gear: создавайте персональные игровые возможности с помощью этой проводной мыши для ноутбуков, Mac, ПК и компьютеров, которая совместима со всем оборудованием Logitech G

Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
проводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Дизайн
для правой руки
Количество клавиш
6
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Г
Г
Гаджиханов Муслим Набиевич
23 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мышка просто бомба. Пользуюсь уже почти год. Приятная на ощупь, чувствительность мыши хорошо настраивается. Советую брать
Ответить
1 1
Г
Гаджиханов Муслим Набиевич
23 октября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мышка просто бомба. Пользуюсь уже почти год. Приятная на ощупь, чувствительность мыши хорошо настраивается. Советую брать
Ответить
1
1
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2 января
2 января
2 490₽
3 190₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа