Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC белый
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LIGHTSYNC RGB: благодаря 16,8 миллионами цветов вся радуга будет у Вас под рукой. Смешивайте цвета и играйте с оптическими световыми эффектами, которые подойдут под любое настроение
Проверенный игрой дизайн: простой дизайн с 6 кнопками дарит классическую игровую форму для полного контроля над игровым процессом. Упростите задачи с помощью программируемых кнопок
Клавиши с пружинным механизмом: Механические кнопки с прочными металлическими пружинами. Четкие щелчки дают Вам точную обратную связь для повышения точности и ощущения
Пользовательские настройки: совместима с игровым программным обеспечением Logitech G Hub, теперь Вы можете менять настройки. Установите DPI от 200 до 8000 для большей точности для легких и быстрых игр
Объединяется с Logitech Gear: создавайте персональные игровые возможности с помощью этой проводной мыши для ноутбуков, Mac, ПК и компьютеров, которая совместима со всем оборудованием Logitech G
- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- белый
- Тип беспроводной связи
- нет
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