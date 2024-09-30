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Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый

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Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103205
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

6 900₽
82
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная/проводная GIGABYTE AORUS M6 (GM-AORUSM6) черный
Мышь беспроводная/проводная GIGABYTE AORUS M6 (GM-AORUSM6) черный
6 990₽
О товаре

Модель MX Anywhere 2S — это высокоточная мышь для опытных пользователей.

Используйте все возможности Logitech FLOW и откройте для себя новый уровень работы с несколькими компьютерами.

  • Без труда управляйте несколькими компьютерами (до 3 устройств) при помощи одной мыши. Копируйте и вставляйте текст, изображения и файлы, перемещая их между разными ПК.* 
  • Высокая чувствительность до 4000 точек на дюйм гарантирует точное управление практически на любой поверхности — даже на стеклянной столешнице.**
  • Просто подключите MX Anywhere 2S к компьютеру при помощи кабеля микро-USB для зарядки, и всего через три минуты мышь накопит достаточно энергии для бесперебойной работы на протяжении всего дня. А после полной подзарядки мышь проработает до 70 дней.*** 
  • Просматривайте объемные документы или веб-страницы без траты времени и сил: скорость колесика прокрутки автоматически меняется от пошаговой до сверхбыстрой.
  • Эргономичная конструкция чрезвычайно удобна для ладони**** и обеспечивает естественное положение руки. Наслаждайтесь точным управлением и плавной прокруткой благодаря удобно расположенным кнопкам и колесикам. 

* Требуется установка программного обеспечения Logitech® Options™, которое можно загрузить по адресу logitech.com/options.

** Минимальная толщина — 4 мм.

*** Время работы батареи зависит от режима эксплуатации.

**** Форма мыши разработана на основе оригинальной конструкции, идеально повторяющей изгибы ладони.

Характеристики
Тип
компактная мышь
Интерфейс подключения
Bluetooth + USB
Тип сенсора мыши
оптический светодиодный
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
нет
Цвет
серый
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Время автономной работы
70 дней
Тип беспроводной связи
радиоканал
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В избранное
6 900₽
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа