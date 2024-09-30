Мышь беспроводная Logitech MX Anywhere 2S серый
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Модель MX Anywhere 2S — это высокоточная мышь для опытных пользователей.
Используйте все возможности Logitech FLOW и откройте для себя новый уровень работы с несколькими компьютерами.
- Без труда управляйте несколькими компьютерами (до 3 устройств) при помощи одной мыши. Копируйте и вставляйте текст, изображения и файлы, перемещая их между разными ПК.*
- Высокая чувствительность до 4000 точек на дюйм гарантирует точное управление практически на любой поверхности — даже на стеклянной столешнице.**
- Просто подключите MX Anywhere 2S к компьютеру при помощи кабеля микро-USB для зарядки, и всего через три минуты мышь накопит достаточно энергии для бесперебойной работы на протяжении всего дня. А после полной подзарядки мышь проработает до 70 дней.***
- Просматривайте объемные документы или веб-страницы без траты времени и сил: скорость колесика прокрутки автоматически меняется от пошаговой до сверхбыстрой.
- Эргономичная конструкция чрезвычайно удобна для ладони**** и обеспечивает естественное положение руки. Наслаждайтесь точным управлением и плавной прокруткой благодаря удобно расположенным кнопкам и колесикам.
* Требуется установка программного обеспечения Logitech® Options™, которое можно загрузить по адресу logitech.com/options.
** Минимальная толщина — 4 мм.
*** Время работы батареи зависит от режима эксплуатации.
**** Форма мыши разработана на основе оригинальной конструкции, идеально повторяющей изгибы ладони.
- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- Bluetooth + USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- серый
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 70 дней
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
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