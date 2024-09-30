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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый

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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 102683
Производитель: Logitech
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

1 890₽
22
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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22
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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 черный
1 890₽
22
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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 черный
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1 690₽
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Мышь проводная Logitech G102 черный
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Мышь беспроводная Xiaomi mi portable 2 серый
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Мышь беспроводная Xiaomi wireless mouse 3 розовый
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Мышь беспроводная Xiaomi wireless mouse 3 черный
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Мышь беспроводная Xiaomi wireless mouse 3 голубой
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Мышь беспроводная Logitech M240 белый
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Мышь проводная Logitech G102 черный
Мышь проводная Logitech G102 черный
1 690₽
О товаре

Манипулятор Logitech Pebble M350

Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 создана специально для того, чтобы подарить своему обладателю возможность комфортной навигации во Всемирной паутине, продуктивного выполнения рабочих и учебных задач, а также комфортного наслаждения любимыми развлечениями. Ее основу составил оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi, что позволит вам насладиться впечатляющей точность при наведении курсора. При создании мыши беспроводной Logitech Pebble M350 использовался пластик с матовым покрытием, который гарантирует надежный захват правой и левой рукой, исключая вероятность постоянного накапливания загрязнений. Особенностью аксессуара является наличие бесшумных кнопок, которые создают дополнительное удобство при эксплуатации. Для автономной работы вашей помощницы требуется установка батарейки типа АА.
  • нажимайте и прокручивайте в тишине
    • Работайте дома, в кафе или библиотеке, не беспокоя никого вокруг. Вы получите то же ощущение щелчка, которое вы любите, но производите примерно на 90% меньше шума. Даже широкое резиновое колесо прокрутки бесшумно скользит.
  • подключайтесь так, как вам нравится
    • Подключитесь к компьютеру, ноутбуку или миниатюрный USB-приемник, который находится в магнитной крышке мыши, и никогда не беспокойтесь о досадных отключениях или задержках на расстоянии до 10 м.
  • органичная форма, естественная посадка
    • Pebble M350 была разработана таким образом, чтобы быть очень тонкой, при этом естественно ложась в ладонь. Мягкие закругленные стороны настолько удобны, что вам никогда не захочется с ней расставаться.
    Характеристики
    Тип
    компактная мышь
    Интерфейс подключения
    Bluetooth
    Тип сенсора мыши
    оптический светодиодный
    Тип подключения
    беспроводная
    Подсветка
    нет
    Цвет
    белый
    Радиус действия беспроводной связи, м
    10
    Время автономной работы
    18 месяцев
    Тип беспроводной связи
    Bluetooth, радиоканал
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    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
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    Амина
    4 апреля 2024
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    А
    Амина
    4 апреля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
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