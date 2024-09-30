Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 белый

О товаре

Манипулятор Logitech Pebble M350 Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 создана специально для того, чтобы подарить своему обладателю возможность комфортной навигации во Всемирной паутине, продуктивного выполнения рабочих и учебных задач, а также комфортного наслаждения любимыми развлечениями. Ее основу составил оптический светодиодный сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi, что позволит вам насладиться впечатляющей точность при наведении курсора. При создании мыши беспроводной Logitech Pebble M350 использовался пластик с матовым покрытием, который гарантирует надежный захват правой и левой рукой, исключая вероятность постоянного накапливания загрязнений. Особенностью аксессуара является наличие бесшумных кнопок, которые создают дополнительное удобство при эксплуатации. Для автономной работы вашей помощницы требуется установка батарейки типа АА. нажимайте и прокручивайте в тишине Работайте дома, в кафе или библиотеке, не беспокоя никого вокруг. Вы получите то же ощущение щелчка, которое вы любите, но производите примерно на 90% меньше шума. Даже широкое резиновое колесо прокрутки бесшумно скользит. подключайтесь так, как вам нравится Подключитесь к компьютеру, ноутбуку или миниатюрный USB-приемник, который находится в магнитной крышке мыши, и никогда не беспокойтесь о досадных отключениях или задержках на расстоянии до 10 м. органичная форма, естественная посадка Pebble M350 была разработана таким образом, чтобы быть очень тонкой, при этом естественно ложась в ладонь. Мягкие закругленные стороны настолько удобны, что вам никогда не захочется с ней расставаться.