Мышь проводная Logitech MX518 черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Периферийные устройства
Мыши
Мышь проводная Logitech MX518 черный

Мышь проводная Logitech MX518 черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Мышь проводная Logitech MX518 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 102543
Производитель: Logitech
мало
мало
3 990₽
4 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре

MX518 — продолжение легенды. Обновленная версия воплотила в себе самые свежие технические решения из области разработки игровых мышей, получив, в частности, наш точнейший игровой датчик HERO 16K с частотой отклика 1 мс, встроенную память, 8 программируемых кнопок и улучшенный кабель. 

  • Датчик HERO: обновленная версия мыши MX518 оснащена нашим эксклюзивным датчиком HERO 16K. Этот игровой датчик без преувеличения можно назвать точнейшим в нашем ассортименте. За счет исключительно высокой частоты захвата — 17 000 кадров в секунду — скорость отслеживания достигает 10 м/с и более при нулевых значениях сглаживания, фильтрации и ускорения во всем диапазоне чувствительности (100–16 000 точек на дюйм).
  • 32-разрядный процессор ARM: благодаря встроенной памяти и высокой частоте опроса (1 мс) обновленный вариант мыши MX518 полностью соответствует современным требованиям, сохраняя все положительные качества предыдущей модели.
  • Встроенная память: ПО Logitech Gaming Software (LGS) или Logitech G HUB позволяет сохранить во встроенной памяти до пяти профилей, чтобы они всегда были под рукой. Сохраненные настройки можно использовать на любом ПК без дополнительного ПО и ввода каких-либо учетных данных.
  • Мгновенное изменение уровня чувствительности: мышь обеспечивает возможность оперативного переключения между пятью уровнями чувствительности. Пользователь может задать уровни чувствительности по своему усмотрению с помощью ПО LGS или G HUB либо воспользоваться настройками по умолчанию (400, 800, 1600, 3200 и 6400) исходной конфигурации.
  • 8 программируемых кнопок: ПО LGS или G HUB позволяет назначать любимые команды и макросы восьми программируемым кнопкам. Строить, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку.
Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
проводная
Подсветка
нет
Цвет
черный
Тип беспроводной связи
нет
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Дизайн
для правой руки
Количество клавиш
8
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
3 390₽
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Logitech G403 HERO
4 590₽
6 490₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Raid черный
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Raid черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Asus ROG Gladius II Origin [90MP00U1-B0UC00] черный
3 990₽
5 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Asus ROG Gladius II Origin [90MP00U1-B0UC00] черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная MSI CLUTCH GM20 ELITE черный
3 490₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная MSI CLUTCH GM20 ELITE черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse белый
3 390₽
3 990₽
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech M650 белый
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech M650 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech M650 розовый
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech M650 розовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Мышь беспроводная Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed черный
3 390₽
4 490₽
Мышь беспроводная Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Redragon Legend Chroma черный
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная Redragon Legend Chroma черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC синий
3 390₽
Мышь проводная Logitech G102 LIGHTSYNC синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Мышь проводная HyperX Pulsefire Haste черный
3 790₽
Мышь проводная HyperX Pulsefire Haste черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Haste белый
3 790₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Haste белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Haste красный
3 790₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Haste красный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED черный
3 390₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-30%
Мышь проводная Logitech G403 HERO
Мышь проводная Logitech G403 HERO
4 590₽
6 490₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная HyperX Pulsefire Raid черный
Мышь проводная HyperX Pulsefire Raid черный
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-34%
Мышь проводная Asus ROG Gladius II Origin [90MP00U1-B0UC00] черный
Мышь проводная Asus ROG Gladius II Origin [90MP00U1-B0UC00] черный
3 990₽
5 990₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь проводная MSI CLUTCH GM20 ELITE черный
Мышь проводная MSI CLUTCH GM20 ELITE черный
3 490₽
-16%
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse белый
Мышь беспроводная Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse белый
3 390₽
3 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
3 990₽
4 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа