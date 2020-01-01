Мышь проводная Logitech MX518 черный
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Код товара: 102543
Производитель: Logitech
мало
мало
3 990₽
4 490₽
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О товаре
MX518 — продолжение легенды. Обновленная версия воплотила в себе самые свежие технические решения из области разработки игровых мышей, получив, в частности, наш точнейший игровой датчик HERO 16K с частотой отклика 1 мс, встроенную память, 8 программируемых кнопок и улучшенный кабель.
- Датчик HERO: обновленная версия мыши MX518 оснащена нашим эксклюзивным датчиком HERO 16K. Этот игровой датчик без преувеличения можно назвать точнейшим в нашем ассортименте. За счет исключительно высокой частоты захвата — 17 000 кадров в секунду — скорость отслеживания достигает 10 м/с и более при нулевых значениях сглаживания, фильтрации и ускорения во всем диапазоне чувствительности (100–16 000 точек на дюйм).
- 32-разрядный процессор ARM: благодаря встроенной памяти и высокой частоте опроса (1 мс) обновленный вариант мыши MX518 полностью соответствует современным требованиям, сохраняя все положительные качества предыдущей модели.
- Встроенная память: ПО Logitech Gaming Software (LGS) или Logitech G HUB позволяет сохранить во встроенной памяти до пяти профилей, чтобы они всегда были под рукой. Сохраненные настройки можно использовать на любом ПК без дополнительного ПО и ввода каких-либо учетных данных.
- Мгновенное изменение уровня чувствительности: мышь обеспечивает возможность оперативного переключения между пятью уровнями чувствительности. Пользователь может задать уровни чувствительности по своему усмотрению с помощью ПО LGS или G HUB либо воспользоваться настройками по умолчанию (400, 800, 1600, 3200 и 6400) исходной конфигурации.
- 8 программируемых кнопок: ПО LGS или G HUB позволяет назначать любимые команды и макросы восьми программируемым кнопкам. Строить, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- игровая мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- проводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- нет
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 16000
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 8
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