Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный

Наведите на фотографию для увеличения
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 102538
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

Бонусы
9 990₽
500
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT белый
9 990₽
11 490₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
500
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT черный
9 990₽
500
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 черный
10 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 белый
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
300
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech G502 X белый
9 990₽
300
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech G502 X белый
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
14%
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT белый
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT белый
9 990₽
11 490₽
500
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT черный
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT черный
9 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 черный
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 черный
10 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 белый
Мышь беспроводная Apple Magic Mouse 3 белый
8 990₽
300
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мышь беспроводная Logitech G502 X белый
Мышь беспроводная Logitech G502 X белый
9 990₽
О товаре

Манипулятор Logitech G502

Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черная привлекает внимание футуристичным дизайном, удобным хватом правой рукой и моментальным откликом на любые команды. Благодаря датчику HERO 25K производительность улучшена до 25600 dpi. Также ключом к победе станут фильтрация, ускорение и нулевое сглаживание, дающие полный контроль над игрой. Модель Logitech G502 LIGHTSPEED оснащена быстрым скролом и 11-ю кнопками с удобной настройкой игрового процесса. Мышь идет в комплекте со съемными утяжелителями для настройки веса. RGB-подсветка с поддержкой более 16.8 млн цветов легко подстраивается под ваши пожелания. Полной емкости АКБ хватает на 60 ч работы, а всего 5 минут зарядки достаточно для 2.5 часа игры. Еще одно отличие мыши  – наличие сертификата Plastic Neutral, подтверждающего отсутствие ПВХ и ваш вклад в программу очистки Мирового океана от пластика Plastic Bank.
  • значок изобретен заново
    • G502 LIGHTSPEED была разработана как лучшая игровая мышь G502 из когда-либо созданных. Она сохраняет тот же идентификатор и набор функций, что и оригинальная, но полностью переработана с учетом наших самых последних инноваций. Внутренняя конструкция отличается той же конструкцией с тонкими стенками и усовершенствованным эндоскелетом, что и у беспроводной мыши PRO, что позволяет снизить вес на 7 граммов. И те же самые передовые в отрасли беспроводные технологии: LIGHTSPEED, HERO 25K и POWERPLAY.
  • конструкция эндоскелета
    • В большинстве мышей конструктивная целостность встроена в корпус, что делает их тяжелыми. Но G502 сконструирована по-другому. Целостность конструкции достигается за счет внутреннего легкого эндоскелета, обеспечивающего невероятно тонкие и облегченные стенки корпуса толщиной 1,2 мм.
  • механическое натяжение кнопок
    • Основные кнопки оснащены системой натяжения металлической пружины, предназначенной для неизменно быстрого нажатия. Каждое нажатие обеспечивает четкое приведение в действие.
  • настраиваемая система веса
    • В комплект поставки входят шесть регулируемых весов для самых разных конфигураций веса и баланса. Точно настройте вес для оптимального отслеживания и прицеливания.
  • сверхбыстрое колесо прокрутки
    • Усовершенствованный дизайн колесика прокрутки свободно вращается для быстрой и плавной прокрутки и фиксируется на месте для стандартной прокрутки с насечками. Быстро и легко переключайтесь между двумя режимами.
  • 11 программируемых кнопок
    • С помощью программного обеспечения Logitech G HUB можно настроить привязки клавиш, макросы и многое другое — для каждой игры и приложения. Построение, приседание, ближний бой, ульт, исцеление ... используйте все свои мощные приемы под рукой.
  • 60-часовой аккумулятор lipo
    • Полностью заряжайте LiPo-аккумулятор до 60 часов игрового процесса. Быстрая зарядка всего за 5 минут со стандартным USB 2.0 или выше обеспечивает до 2,5 часов игрового времени. Нет необходимости в специальном зарядном устройстве с высоким током.
  • резиновые боковые ручки
    • Прорезиненные боковые рукоятки с двойным впрыском обеспечивают необходимое трение для максимального контроля.
  • сенсор hero 25k
    • Игровой сенсор HERO 25K нового поколения поддерживает скорость отслеживания более 400 IPS во всем диапазоне 25 600 точек на дюйм и в 10 раз повышает энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Результатом является наш самый производительный и отзывчивый игровой сенсор на сегодняшний день, который также способствует снижению веса благодаря сверхэффективному размеру батареи и соотношению производительности.
    Характеристики
    Тип
    мышь
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип сенсора мыши
    оптический светодиодный
    Тип подключения
    беспроводная/проводная
    Подсветка
    RGB
    Цвет
    черный
    Радиус действия беспроводной связи, м
    10
    Время автономной работы
    2 дня
    Тип беспроводной связи
    радиоканал
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
    Оставьте отзыв о товаре

    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    М
    М
    Магомедов Зураб Арсланалиевич
    24 июня 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    1. Отличный отклик. 2.Мягкая подсветка не режет глаза в темноте. 3.удобное ПО. 4.красивый дизайн. В целом достойный аппарат.
    Недостатки
    1.цена 2.маловата для большой руки
    Комментарии
    Я не частый гость в играх и не могу достойно оценить данную модель, купил из за того что понравилась . Мое мнение : думаю таких денег не стоит но возможно я пока не понял для чего она на самом деле, работает в беспроводном режиме так как надо , проблем и дискомфорта не испытываю , в целом у меня все!!!
    Ответить
    0 0
    А
    А
    Али
    17 апреля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    пользуюсь нравится
    Ответить
    0 0
    М
    Магомедов Зураб Арсланалиевич
    24 июня 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    1. Отличный отклик. 2.Мягкая подсветка не режет глаза в темноте. 3.удобное ПО. 4.красивый дизайн. В целом достойный аппарат.
    Недостатки
    1.цена 2.маловата для большой руки
    Комментарии
    Я не частый гость в играх и не могу достойно оценить данную модель, купил из за того что понравилась . Мое мнение : думаю таких денег не стоит но возможно я пока не понял для чего она на самом деле, работает в беспроводном режиме так как надо , проблем и дискомфорта не испытываю , в целом у меня все!!!
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

    Есть вопросы о товаре?

    Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

    В сравнение
    В избранное
    9 990₽
    500
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа