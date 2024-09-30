Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный
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Код товара: 102538
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
9 990₽
500
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Манипулятор Logitech G502Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черная привлекает внимание футуристичным дизайном, удобным хватом правой рукой и моментальным откликом на любые команды. Благодаря датчику HERO 25K производительность улучшена до 25600 dpi. Также ключом к победе станут фильтрация, ускорение и нулевое сглаживание, дающие полный контроль над игрой. Модель Logitech G502 LIGHTSPEED оснащена быстрым скролом и 11-ю кнопками с удобной настройкой игрового процесса. Мышь идет в комплекте со съемными утяжелителями для настройки веса. RGB-подсветка с поддержкой более 16.8 млн цветов легко подстраивается под ваши пожелания. Полной емкости АКБ хватает на 60 ч работы, а всего 5 минут зарядки достаточно для 2.5 часа игры. Еще одно отличие мыши – наличие сертификата Plastic Neutral, подтверждающего отсутствие ПВХ и ваш вклад в программу очистки Мирового океана от пластика Plastic Bank.
Характеристики
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- Тип
- мышь
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип сенсора мыши
- оптический светодиодный
- Тип подключения
- беспроводная/проводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 2 дня
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
Отзывы 2
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М
М
Магомедов Зураб Арсланалиевич
24 июня 2023
Достоинства
1. Отличный отклик. 2.Мягкая подсветка не режет глаза в темноте. 3.удобное ПО. 4.красивый дизайн. В целом достойный аппарат.
Недостатки
1.цена 2.маловата для большой руки
Комментарии
Я не частый гость в играх и не могу достойно оценить данную модель, купил из за того что понравилась . Мое мнение : думаю таких денег не стоит но возможно я пока не понял для чего она на самом деле, работает в беспроводном режиме так как надо , проблем и дискомфорта не испытываю , в целом у меня все!!!
А
А
Али
17 апреля 2023
Достоинства
пользуюсь нравится
М
Магомедов Зураб Арсланалиевич
24 июня 2023
Достоинства
1. Отличный отклик. 2.Мягкая подсветка не режет глаза в темноте. 3.удобное ПО. 4.красивый дизайн. В целом достойный аппарат.
Недостатки
1.цена 2.маловата для большой руки
Комментарии
Я не частый гость в играх и не могу достойно оценить данную модель, купил из за того что понравилась . Мое мнение : думаю таких денег не стоит но возможно я пока не понял для чего она на самом деле, работает в беспроводном режиме так как надо , проблем и дискомфорта не испытываю , в целом у меня все!!!
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