Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черный

О товаре

Манипулятор Logitech G502 Мышь беспроводная/проводная Logitech G502 LIGHTSPEED черная привлекает внимание футуристичным дизайном, удобным хватом правой рукой и моментальным откликом на любые команды. Благодаря датчику HERO 25K производительность улучшена до 25600 dpi. Также ключом к победе станут фильтрация, ускорение и нулевое сглаживание, дающие полный контроль над игрой. Модель Logitech G502 LIGHTSPEED оснащена быстрым скролом и 11-ю кнопками с удобной настройкой игрового процесса. Мышь идет в комплекте со съемными утяжелителями для настройки веса. RGB-подсветка с поддержкой более 16.8 млн цветов легко подстраивается под ваши пожелания. Полной емкости АКБ хватает на 60 ч работы, а всего 5 минут зарядки достаточно для 2.5 часа игры. Еще одно отличие мыши – наличие сертификата Plastic Neutral, подтверждающего отсутствие ПВХ и ваш вклад в программу очистки Мирового океана от пластика Plastic Bank. значок изобретен заново G502 LIGHTSPEED была разработана как лучшая игровая мышь G502 из когда-либо созданных. Она сохраняет тот же идентификатор и набор функций, что и оригинальная, но полностью переработана с учетом наших самых последних инноваций. Внутренняя конструкция отличается той же конструкцией с тонкими стенками и усовершенствованным эндоскелетом, что и у беспроводной мыши PRO, что позволяет снизить вес на 7 граммов. И те же самые передовые в отрасли беспроводные технологии: LIGHTSPEED, HERO 25K и POWERPLAY. конструкция эндоскелета В большинстве мышей конструктивная целостность встроена в корпус, что делает их тяжелыми. Но G502 сконструирована по-другому. Целостность конструкции достигается за счет внутреннего легкого эндоскелета, обеспечивающего невероятно тонкие и облегченные стенки корпуса толщиной 1,2 мм. механическое натяжение кнопок Основные кнопки оснащены системой натяжения металлической пружины, предназначенной для неизменно быстрого нажатия. Каждое нажатие обеспечивает четкое приведение в действие. настраиваемая система веса В комплект поставки входят шесть регулируемых весов для самых разных конфигураций веса и баланса. Точно настройте вес для оптимального отслеживания и прицеливания. сверхбыстрое колесо прокрутки Усовершенствованный дизайн колесика прокрутки свободно вращается для быстрой и плавной прокрутки и фиксируется на месте для стандартной прокрутки с насечками. Быстро и легко переключайтесь между двумя режимами. 11 программируемых кнопок С помощью программного обеспечения Logitech G HUB можно настроить привязки клавиш, макросы и многое другое — для каждой игры и приложения. Построение, приседание, ближний бой, ульт, исцеление ... используйте все свои мощные приемы под рукой. 60-часовой аккумулятор lipo Полностью заряжайте LiPo-аккумулятор до 60 часов игрового процесса. Быстрая зарядка всего за 5 минут со стандартным USB 2.0 или выше обеспечивает до 2,5 часов игрового времени. Нет необходимости в специальном зарядном устройстве с высоким током. резиновые боковые ручки Прорезиненные боковые рукоятки с двойным впрыском обеспечивают необходимое трение для максимального контроля. сенсор hero 25k Игровой сенсор HERO 25K нового поколения поддерживает скорость отслеживания более 400 IPS во всем диапазоне 25 600 точек на дюйм и в 10 раз повышает энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Результатом является наш самый производительный и отзывчивый игровой сенсор на сегодняшний день, который также способствует снижению веса благодаря сверхэффективному размеру батареи и соотношению производительности.