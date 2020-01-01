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Мыши
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный

Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный

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Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 102537
Производитель: Logitech
В наличии
В наличии
5 790₽
37
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О товаре

Играйте как профессионал.

Компания Logitech G разрабатывает линейку продуктов PRO в сотрудничестве со многими ведущими киберспортсменами. Новейшая игровая мышь Logitech G PRO оснащена датчиком HERO 25K и гибким кабелем с низким коэффициентом трения. Это гарантирует непревзойденную скорость и точность работы устройства, а также быстроту отклика.

Датчик HERO.

В игровой мыши PRO установлен датчик HERO последней версии — самый высокопроизводительный и при этом энергоэффективный среди всех игровых датчиков. Скорость отслеживания нового датчика HERO составляет более 10 м/с (400 дюйм/с), чувствительность — 25 600 точек на дюйм, и при этом он обеспечивает фантастически высокую точность слежения без ускорения, сглаживания и фильтрации во всем диапазоне чувствительности.

Механические переключатели и кнопки с пружинным механизмом.

Производительность механических переключателей мыши PRO такова, что они способны удовлетворить запросы даже самых требовательных профессионалов киберспорта. Чтобы повысить удобство работы и добиться практически мгновенного срабатывания кнопок, инженеры Logitech G дополнительно оснастили эту модель эксклюзивным металлическим пружинным механизмом.

Программируемые кнопки и подсветка.

Благодаря поддержке технологии LIGHTSYNC можно воспользоваться стандартным профилем RGB-подсветки либо настроить ее по своему вкусу, выбрав желаемые цвета из палитры на 16,8 млн оттенков. Вы можете настроить подсветку исходя из личных предпочтений либо подчеркнуть сплоченность команды общим оформлением, а также синхронизировать настройки с другими продуктами серии G*. Если вы предпочитаете задавать пользовательские команды непосредственно для мыши, на этот случай предусмотрены шесть программируемых кнопок. * Требуется ПО Logitech Gaming Software.

Удобство и долговечность.

Более 30 лет опыта в разработке мышей позволили компании Logitech создать модель игровой мыши PRO, более легкую и комфортную в использовании, а также отличающуюся более стабильными характеристиками и быстрым откликом. Все технические характеристики мыши тщательно протестированы, что гарантирует надежную работу устройства даже при длительной интенсивной эксплуатации. Ресурс использования нижней поверхности мыши составляет свыше 250 км.

Характеристики
Тип
игровая мышь
Интерфейс подключения
USB
Принцип работы
оптическая лазерная
Тип подключения
проводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Тип беспроводной связи
нет
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Дизайн
для правой руки
Количество клавиш
6
Особенности
подсветка
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа