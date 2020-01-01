Мышь проводная Logitech G PRO HERO черный

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Играйте как профессионал.

Компания Logitech G разрабатывает линейку продуктов PRO в сотрудничестве со многими ведущими киберспортсменами. Новейшая игровая мышь Logitech G PRO оснащена датчиком HERO 25K и гибким кабелем с низким коэффициентом трения. Это гарантирует непревзойденную скорость и точность работы устройства, а также быстроту отклика.

Датчик HERO.

В игровой мыши PRO установлен датчик HERO последней версии — самый высокопроизводительный и при этом энергоэффективный среди всех игровых датчиков. Скорость отслеживания нового датчика HERO составляет более 10 м/с (400 дюйм/с), чувствительность — 25 600 точек на дюйм, и при этом он обеспечивает фантастически высокую точность слежения без ускорения, сглаживания и фильтрации во всем диапазоне чувствительности.

Механические переключатели и кнопки с пружинным механизмом.

Производительность механических переключателей мыши PRO такова, что они способны удовлетворить запросы даже самых требовательных профессионалов киберспорта. Чтобы повысить удобство работы и добиться практически мгновенного срабатывания кнопок, инженеры Logitech G дополнительно оснастили эту модель эксклюзивным металлическим пружинным механизмом.

Программируемые кнопки и подсветка.

Благодаря поддержке технологии LIGHTSYNC можно воспользоваться стандартным профилем RGB-подсветки либо настроить ее по своему вкусу, выбрав желаемые цвета из палитры на 16,8 млн оттенков. Вы можете настроить подсветку исходя из личных предпочтений либо подчеркнуть сплоченность команды общим оформлением, а также синхронизировать настройки с другими продуктами серии G*. Если вы предпочитаете задавать пользовательские команды непосредственно для мыши, на этот случай предусмотрены шесть программируемых кнопок. * Требуется ПО Logitech Gaming Software.

Удобство и долговечность.

Более 30 лет опыта в разработке мышей позволили компании Logitech создать модель игровой мыши PRO, более легкую и комфортную в использовании, а также отличающуюся более стабильными характеристиками и быстрым откликом. Все технические характеристики мыши тщательно протестированы, что гарантирует надежную работу устройства даже при длительной интенсивной эксплуатации. Ресурс использования нижней поверхности мыши составляет свыше 250 км.