Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 розовый

О товаре

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, КОМПАКТНОСТЬ, ИЗЯЩЕСТВО.

Мышь Logitech Pebble отличается простотой и приятной на ощупь поверхностью — это устройство удобно держать в руке и брать с собой повсюду. ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА ЩЕЛЧКА И БЕСШУМНОЕ

ПРОКРУЧИВАНИЕ.

Окружите тишиной себя и тех, кто рядом с вами. Тактильные ощущения от нажатия остались неизменными, при этом громкость щелчка снижена на 90 %. Даже широкое прорезиненное колесико прокрутки работает беззвучно. * Сравнение уровня звука производилось для моделей Logitech Pebble и Logitech M170. Громкость щелчка левой кнопкой мыши измерена в независимой лаборатории с расстояния 1 м.

ДВА СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Выберите предпочтительный способ подключения — с помощью беспроводной технологии Bluetooth® или миниатюрного USB-приемника (входит в комплект).

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ.

Питание мыши Logitech Pebble обеспечивает всего одна батарея типа АА, время работы которой составляет до 18 месяцев*. * Время работы батареи зависит от режима эксплуатации.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.

Скорость и точность отслеживания мыши Logitech Pebble всегда на высоте вне зависимости от типа поверхности.