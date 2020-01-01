Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 розовый
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, КОМПАКТНОСТЬ, ИЗЯЩЕСТВО.
Мышь Logitech Pebble отличается простотой и приятной на ощупь поверхностью — это устройство удобно держать в руке и брать с собой повсюду. ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА ЩЕЛЧКА И БЕСШУМНОЕ
ПРОКРУЧИВАНИЕ.
Окружите тишиной себя и тех, кто рядом с вами. Тактильные ощущения от нажатия остались неизменными, при этом громкость щелчка снижена на 90 %. Даже широкое прорезиненное колесико прокрутки работает беззвучно. * Сравнение уровня звука производилось для моделей Logitech Pebble и Logitech M170. Громкость щелчка левой кнопкой мыши измерена в независимой лаборатории с расстояния 1 м.
ДВА СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Выберите предпочтительный способ подключения — с помощью беспроводной технологии Bluetooth® или миниатюрного USB-приемника (входит в комплект).
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ.
Питание мыши Logitech Pebble обеспечивает всего одна батарея типа АА, время работы которой составляет до 18 месяцев*. * Время работы батареи зависит от режима эксплуатации.
ВЫСОКОТОЧНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.
Скорость и точность отслеживания мыши Logitech Pebble всегда на высоте вне зависимости от типа поверхности.
- Тип
- компактная мышь
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- розовый
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 18 месяцев
- Тип беспроводной связи
- Bluetooth
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Дизайн
- для правой и левой руки
- Количество клавиш
- 3
- Особенности
- бесшумное нажатие клавиш
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