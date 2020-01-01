Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный
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Код товара: 101497
Производитель: HyperX
31 декабря
31 декабря
7 990₽
95
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Характеристики
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- Тип
- игровая мышь
- Принцип работы
- оптическая светодиодная
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- RGB
- Цвет
- черный
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Время автономной работы
- 50 часов
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
- 16000
- Дизайн
- для правой руки
- Количество клавиш
- 6
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