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Мыши
Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный

Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный

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Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный
Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный
Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный
Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный
Мышь беспроводная HyperX Pulsefire Dart черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101497
Производитель: HyperX
31 декабря
31 декабря
7 990₽
95
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Характеристики
Тип
игровая мышь
Принцип работы
оптическая светодиодная
Тип подключения
беспроводная
Подсветка
RGB
Цвет
черный
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Время автономной работы
50 часов
Тип беспроводной связи
радиоканал
Интерфейс подключения
Bluetooth
Максимальное разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Дизайн
для правой руки
Количество клавиш
6
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31 декабря
31 декабря
7 990₽
95
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа