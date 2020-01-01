Микрофон AUDIO-TECHNICA ATR1100
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 99888
Производитель: Audio-Technica
31 декабря
31 декабря
2 510₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип микрофона
- динамический
- Разъёмы
- jack 3.5 мм, jack 6.3 мм
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 3
- Назначение
- для вокала
- Конструкция
- ручной
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -59 дБ
- Вес, г
- 150
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микрофон проводной Hama Stream 2м черный
2 890₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микрофон Redragon Seyfert GM100
2 090₽
56
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микрофон Boya BY-MM1
2 400₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микрофон Barn&Hollis LM-01L
2 990₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микрофон Audio-Technica ATR3350x
2 890₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микрофон Redragon QUASAR2
2 190₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.