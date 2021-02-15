Игровой микрофон HyperX QuadCast (USB, HX-MICQC-BK)
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Код товара: 94743
Производитель: HyperX
В наличии
В наличии
12 990₽
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Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- USB
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 3
- Назначение
- для компьютера
- Конструкция
- настольный
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- -36 дБ
- Мин. частота
- 20 Гц
- Макс. часота
- 20000 Гц
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 17
- Высота упаковки, см
- 14
- Длина упаковки, см
- 28
- Вес, г
- 254
- Дополнительно
- выход для наушников
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Вопросы и ответы
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Н
Назир
15 февраля 2021
Есть ли этот микрофон на данный момент в Хасавюрт, Махачкалинское шоссе 46 хотел бы как нибудь купить?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:00:03
Здравствуйте! Да есть
Ответить
0 0
Н
Назир
15 февраля 2021
Есть ли этот микрофон на данный момент в Хасавюрт, Махачкалинское шоссе 46 хотел бы как нибудь купить?
1
0
0