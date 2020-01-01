Микрофон Sven MK-170
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Код товара: 93629
Производитель: Endever
В наличии
В наличии
340₽
4
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Характеристики
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- Тип микрофона
- электретный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Назначение
- для компьютера
- Конструкция
- петличный (клипса)
- Чувствительность микрофона
- -58 дБ
- Диаграмма направленности
- круговая
- Мин. частота
- 50 Гц
- Макс. часота
- 16000 Гц
- Питание
- фантомное
- Материал корпуса
- пластик
- Ширина упаковки, см
- 3
- Высота упаковки, см
- 10
- Длина упаковки, см
- 14
- Вес, г
- 16
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