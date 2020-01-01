Микрофон Audio-Technica ATR6550
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Код товара: 81025
Производитель: Audio-Technica
мало
мало
5 890₽
23
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Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Цвет
- черный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Длина кабеля, м
- 1
- Конструкция
- ручной
- Беспроводной
- нет
- Чувствительность микрофона
- 45 дБ
- Импеданс
- 2200
- Мин. частота
- 70 Гц
- Макс. часота
- 18000 Гц
- Питание
- батарейки
- Материал корпуса
- пластик
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 20
- Высота упаковки, см
- 5
- Длина упаковки, см
- 33
- Вес, г
- 113
- Дополнительно
- переходник 3.5 мм на 6.3 мм, регулируемый угол наклона
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