Микрофон CBR CBM 010
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Код товара: 70655
Производитель: CBR
31 декабря
31 декабря
210₽
2
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Характеристики
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- Тип микрофона
- конденсаторный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Чувствительность микрофона
- -58 дБ
- Цвет
- черный
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