Микрофон Sven MK-150
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Код товара: 4387
Производитель: Endever
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
240₽
2
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Характеристики
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- Тип микрофона
- электретный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Назначение
- для компьютера
- Конструкция
- петличный (клипса)
- Чувствительность микрофона
- -58 дБ
- Диаграмма направленности
- круговая
- Импеданс
- 2200 Ом
- Мин. частота
- 50 Гц
- Макс. часота
- 16000 Гц
- Материал корпуса
- пластик
- Ширина упаковки, см
- 12
- Высота упаковки, см
- 29
- Длина упаковки, см
- 12
- Вес, г
- 23
- Дополнительно
- возможность крепления на стол или монитор
- Цвет
- черный
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