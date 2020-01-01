Микрофон Sven MK-490
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Код товара: 4246
Производитель: Endever
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
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- Тип микрофона
- электретный
- Разъёмы
- jack 3.5 мм
- Длина кабеля, м
- 2.4
- Назначение
- для компьютера
- Конструкция
- настольный
- Чувствительность микрофона
- -58 дБ
- Мин. частота
- 30 Гц
- Макс. часота
- 16000 Гц
- Питание
- фантомное
- Материал корпуса
- пластик
- Кнопка отключения микрофона
- есть
- Ширина упаковки, см
- 5
- Высота упаковки, см
- 13
- Длина упаковки, см
- 30
- Цвет
- черный
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